Atina krizde AB de krize girecek

MEHMET ŞAKIR SARAÇ

Türkiye’nin Avrupa kapılarını açmasıyla birlikte sınıra akın etmeye başlayan mülteciler, Yunanistan’ı krize soktu. Yurdun dört bir yanından Edirne’ye doğru yola çıkan göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı’na gelmeye devam etti. İstanbul’dan taksi, otobüs ve trenler ile Edirne’ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat arttı. Pazarkule Sınır Kapısı önünde büyük yoğunluk yaşanırken, Yunan askerlerinin Kastanies Sınır Kapısı’nı yaya ve araç trafiğine kapatması üzerine yüzlerce göçmen tampon bölgede bekliyor. Sınır hattını dün otobüsler ile kapatan Yunanlılar, dün sabah ise tel örgüler çekti.

GAZ BOMBASINA TAŞLA KARŞILIK

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan polisi zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Polislerin attığı gaz bombasından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen etkilendi. Yaşanan arbede esnasında arada kalan çocuk ve kadınlar ise zor anlar yaşadı. Kargaşada ailelerinin kaybeden bazı çocuklar ise, gözyaşı döktü. Sınırdan uzaklaşıp gazın etkisinden kurtulan göçmenler, yeniden tel örgülerin önüne gitti. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan polisine taşla karşılık verdi.

OYNAT 00:36 Göçmenlerin akın ettiği Yunanistan sınırında Atina güçleri kontolü kaybetti Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, Yunanistan'a gitmek için verdiği mücadele sürüyor. Atina güçleri sınır hattında kontrolü kaybetti. Avrupa'ya geçen mülteci sayısı her geçen saat artıyor.

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SINIRI HERKESE KAPATTILAR

Yaşanan krizin ardından Yunan hükümeti üst düzey yetkililerin katılımıyla acil olarak toplandı. Toplantıya, Başbakan Kyriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Vatandaş Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, yardımcısı Lefteris Economou, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros ve Yunan Sahil Güvenlik temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası Yunan hükümeti kara ve deniz sınırlarını “belgesi olmayan” herkese kapattığını açıkladı. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz gün gece vakitlerinde Türkiye-Yunanistan arasındaki insansızlaştırılan bölgelerde, Yunan tarafına geçmeye çalışan mülteciler ve Yunan polisi arasında arbedeler yaşandı.

ORDU DEVREYE GİRDİ

Yunan polisinin mültecileri engellemekte zorlanacağı değerlendirildi. Bunun üzerine Yunanistan Ordusu’nun sınır polislerine yardım etmek için özellikle Meriç Nehri’nin daha tehlikeli bölümlerini devriye gezmek üzere iki komando birimi gönderdiği kaydedildi. Yunanistan’ı etkileyen mülteci krizinin bir süre sonra tüm AB’ye yayılması bekleniyor.

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FIRTINA ÇIKINCA İZİN VERMEDİLER

İzmir’de kendi aralarında organize olan ve otobüs kiralayan göçmenler, deniz yoluyla Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçebilmek için yola koyuldu. Sakız Adası’na yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Çeşme Pırlanta Koyu’na gitmenin hesaplarını yapan göçmenlere, güvenlik güçleri engel oldu. İzmir’de önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri sahillere yaklaştırmadı. Deniz yoluyla Yunanistan’a geçemeyen göçmenlerin, bunun üzerine kara yoluyla Yunanistan’a geçmek için yola koyulduğu öğrenildi.

Nehirde mahsur kaldılar

Sınır kapılarını kapatan Yunanistan’a, Meriç Nehri’nden botlarla geçmeye çalışan göçmenler de zor zamanlar yaşıyor. İçinde bir göçmen ailenin bulunduğu lastik bot, Meriç Nehri’nde kuma saplandı. Mahsur kalan aile, Türkiye tarafından başka bir botla bölgeye gidenler tarafından yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

Edirneliler yardım eli uzattı

Göçmenlerin sınır kapılarındaki bekleyişleri sürerken, soğuk havanın da etkisini arttırmasıyla daha da zor bir hal almaya başladı. Yiyecek bulamayan göçmenlerin yardımına Edirne halkı koştu. Birçok vatandaş, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtırken, bu kişilerden birisi olan Uzay Kasap, “İnsanlık olarak görevimizi yerine getiriyoruz” dedi. Kendi imkanlarıyla yardım götüren Edirne esnafından Yusuf Demirci de, “Herkes aç bekliyor. Edirne halkı yardım eder, yardımseverdir. Bu manzara karşısında kimse sessiz kalmaz zaten” dedi.

Tekerlekli sandalye verildi

Sınırdan geçmek için bekleyen göçmenlerden Suriye uyruklu Ali Radi’nin talebi üzerine, engelli babası 56 yaşındaki İbrahim Radi’ye, Edirne Valiliği tekerlekli sandalye verdi. Konya’dan gelen ve Fransa’ya gitmek istediğini söyleyen Ali Radi, “Türkiye’den Allah razı olsun” dedi.

OYNAT 00:00 Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler sınıra akın ediyor Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce mülteci Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Mültecilerin bulunduğu alan havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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Midilli’ye geçişler devam ediyor

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişleri devam ediyor. Dün sabah saatlerinde aralarında bir hamile kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 27 -göçmen, NATO’ya ait bir fırkateynden suya indirilen başka bir botun yardımıyla Skala Sikaminea yakınlarında sahile ulaştı. Önceki gün de iki lastik bot ile Midilli kıyılarına 69 göçmen ayak basmıştı.

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AB’ye acil toplantı çağrısı

Yunanistan, düzensiz göçmen sorunuyla ilgili son gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanması talebinde bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, görüşmede, Borrell’i düzensiz göçmen meselesiyle ilgili bilgilendirdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanmasını talep etti.

İnsan gibi davranın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan polisinin Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahaleye ilişkin, “Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar.” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias’ın Twitter’dan düzensiz göçmenlerle ilgili yaptığı paylaşıma cevaben “Bizim, ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var” ifadelerini kullandı.