Atina üslerini ABD’ye verdi

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini hedef alan Yunanistan, çareyi ABD’ye sığınmakta buldu. Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve askeri kapasitesi ile başedemeyen Atina yönetimi, diplomasi ve uzlaşı yerine, askeri üslerini ABD’ye açma karşılığında Türkiye’ye karşı siyasi destek devşirme peşinde. Bu amaçla, Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini genişletecek anlaşma Yunan meclisinde kabul edildi. Anlaşmayla Dedeağaç dahil üç üste ABD askeri varlığı artırılacak. ABD ordusuna bağlı gemi, uçak ve zırhlı araçlar Yunan topraklarına konuşlandırılacak. ABD ile savunma işbirliği anlaşmasına karşı Komünist Parti başkent Atina ve çeşitli kentlerde “ülkenin tehlikeli deniz aşırı maceralara sürüklendiğine” işaret ederek protesto gösterileri düzenlemişti. Anlaşmanın onayından bir gün önce Yunan Başbakanı Miçotakis, Ftransa’nın Atina’ya destek olmak amacıyla Doğu Akdeniz’e fırkateynler göndereceğini açıklamıştı.

POMPEO: “STRATEJİK MİHENK TAŞI”

Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini önemli ölçüde genişleten Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Yunan meclisinden geçti. Türkiye ile Doğu Akdeniz’de gerilimin arttığı bir döneme denk gelen anlaşma 175 “Evet”, 33 “Hayır” ve 80 “Çekimser” oy ile kabul edildi. Anlaşmanın Yunan meclisi tarafından onaylanmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Savunma işbirliğimizde stratejik mihenk taşı tabirini kullandı. Savunma İşbirliği Anlaşması, Pompeo’nun Atina ziyareti sırasında Ekim ayında imzalanmıştı.

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SİHALARI KONUŞLANDIRILACAK

Anlaşma, Yunanistan’ın Larissa, Stefanovikio ve Dedeağaç askeri üs ve tesislerinin ABD ve NATO ile ortak askeri kullanımının artırılmasını öngörüyor. Anlaşma çerçevesinde Girit adasının Suda Körfezi’ndeki Amerikan deniz üssündeki altyapı ve diğer imkanların ortak kullanımı da geliştirilecek. ABD Hava Kuvvetlerinin Larissa’daki üste Amerikan MQ-9 Reaper tipi SİHA’ları (Silahlı insansız hava aracı) halihazırda kullandığı biliniyor.

YUNAN VEKİLDEN İTİRAF

İktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Yannis Lambropulos oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada “anlaşmanın her iki ülkenin savunma ve ekonomisinin yararına olduğunu” belirterek sözde “Egemenliğimize yönelik tehditlere maruz kaldığımız bir dönemde müttefiklerimizin desteğine başvuruyoruz” ifadesiyle, ülkesinin Akdeniz’deki güç mücadelesinde zayıf kaldığını itiraf etti.

Oruç Reis panikletti

Oruç Reis

Öte yandan Türkiye’nin Akdeniz’de araştırmalar yürüten gemisi Oruç Reis Atina’da paniğe sebep oldu. Yunan gazetesi Kathimerini, Oruç Reis’in Yunan kıta sahanlığı sınırlarına girdiğini iddia etti. Yunan devlet televizyonu ERT de, Yunan Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberde Oruç Reis’in Yunanistan’ın sözde kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak ilan ettiği alanda, Girit adasının doğusu ile Meis (Kızılhisar veya Kastellorizo) adasının güneyinde bir noktada bulunduğunu aktardı. İddiaya göre Oruç Reis bu sabah 06.40’da bölgeye geldi. Bunun üzerine Yunan firkateyni HS Nikiforos Fokas, Oruç Reis’in faaliyetlerini izlemek için bölgeye gönderildi. Oruç Reis’e eşlik eden bir Türk svaş gemisinin bulunmadığı belirtildi. Türkiye, Girit adasının güneyindeki sularda faaliyetlere ilişkin bir NAVTEX yayınlamıştı. Türkiye, Libya’daki meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile 27 Kasım’da imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” çerçevesinde Girit’i doğudan çevreleyen bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgesi ilan etmişti. Türkiye, Meis, Rodos ve Girit gibi adalara kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge tanınmayacağını her platformda savunuyor.