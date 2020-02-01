Dünya Atina üslerini ABDye verdi
AVRUPA

Atina üslerini ABD’ye verdi

Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Türkiye’ye karşı provokatif faaliyetlerde bulunan Yunanistan, çareyi ABD’ye sığınmakta buldu. Yunanistan Meclisi, ülkeyi adeta bir ABD askeri üssüne dönüştürecek Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı onayladı. Anlaşma ile Washington, Yunan askeri üsleri üzerinde geniş tasarruf imkanına sahip oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini hedef alan Yunanistan, çareyi ABD’ye sığınmakta buldu. Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve askeri kapasitesi ile başedemeyen Atina yönetimi, diplomasi ve uzlaşı yerine, askeri üslerini ABD’ye açma karşılığında Türkiye’ye karşı siyasi destek devşirme peşinde. Bu amaçla, Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini genişletecek anlaşma Yunan meclisinde kabul edildi. Anlaşmayla Dedeağaç dahil üç üste ABD askeri varlığı artırılacak. ABD ordusuna bağlı gemi, uçak ve zırhlı araçlar Yunan topraklarına konuşlandırılacak. ABD ile savunma işbirliği anlaşmasına karşı Komünist Parti başkent Atina ve çeşitli kentlerde “ülkenin tehlikeli deniz aşırı maceralara sürüklendiğine” işaret ederek protesto gösterileri düzenlemişti. Anlaşmanın onayından bir gün önce Yunan Başbakanı Miçotakis, Ftransa’nın Atina’ya destek olmak amacıyla Doğu Akdeniz’e fırkateynler göndereceğini açıklamıştı.

POMPEO: “STRATEJİK MİHENK TAŞI”

Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini önemli ölçüde genişleten Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Yunan meclisinden geçti. Türkiye ile Doğu Akdeniz’de gerilimin arttığı bir döneme denk gelen anlaşma 175 “Evet”, 33 “Hayır” ve 80 “Çekimser” oy ile kabul edildi. Anlaşmanın Yunan meclisi tarafından onaylanmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Savunma işbirliğimizde stratejik mihenk taşı tabirini kullandı. Savunma İşbirliği Anlaşması, Pompeo’nun Atina ziyareti sırasında Ekim ayında imzalanmıştı.

SİHALARI KONUŞLANDIRILACAK

Anlaşma, Yunanistan’ın Larissa, Stefanovikio ve Dedeağaç askeri üs ve tesislerinin ABD ve NATO ile ortak askeri kullanımının artırılmasını öngörüyor. Anlaşma çerçevesinde Girit adasının Suda Körfezi’ndeki Amerikan deniz üssündeki altyapı ve diğer imkanların ortak kullanımı da geliştirilecek. ABD Hava Kuvvetlerinin Larissa’daki üste Amerikan MQ-9 Reaper tipi SİHA’ları (Silahlı insansız hava aracı) halihazırda kullandığı biliniyor.

YUNAN VEKİLDEN İTİRAF

İktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Yannis Lambropulos oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada “anlaşmanın her iki ülkenin savunma ve ekonomisinin yararına olduğunu” belirterek sözde “Egemenliğimize yönelik tehditlere maruz kaldığımız bir dönemde müttefiklerimizin desteğine başvuruyoruz” ifadesiyle, ülkesinin Akdeniz’deki güç mücadelesinde zayıf kaldığını itiraf etti.

Oruç Reis panikletti

Oruç Reis
  • Öte yandan Türkiye’nin Akdeniz’de araştırmalar yürüten gemisi Oruç Reis Atina’da paniğe sebep oldu. Yunan gazetesi Kathimerini, Oruç Reis’in Yunan kıta sahanlığı sınırlarına girdiğini iddia etti. Yunan devlet televizyonu ERT de, Yunan Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberde Oruç Reis’in Yunanistan’ın sözde kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak ilan ettiği alanda, Girit adasının doğusu ile Meis (Kızılhisar veya Kastellorizo) adasının güneyinde bir noktada bulunduğunu aktardı. İddiaya göre Oruç Reis bu sabah 06.40’da bölgeye geldi. Bunun üzerine Yunan firkateyni HS Nikiforos Fokas, Oruç Reis’in faaliyetlerini izlemek için bölgeye gönderildi. Oruç Reis’e eşlik eden bir Türk svaş gemisinin bulunmadığı belirtildi. Türkiye, Girit adasının güneyindeki sularda faaliyetlere ilişkin bir NAVTEX yayınlamıştı. Türkiye, Libya’daki meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile 27 Kasım’da imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” çerçevesinde Girit’i doğudan çevreleyen bölgeyi kendi münhasır ekonomik bölgesi ilan etmişti. Türkiye, Meis, Rodos ve Girit gibi adalara kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge tanınmayacağını her platformda savunuyor.

Oruç Reis seferi
GÜNDEM
Oruç Reis seferi
Elazığda deprem

Elazığ'da deprem

​Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ​
İngiltere ABye veda etti

İngiltere AB'ye veda etti

​İngiltere 47 yılın ardından resmen Avrupa Birliği'nden ayrıldı.
Koca Yusuf Vuhanda

Koca Yusuf Vuhan'da

​34'ü Türk toplam 49 kişi Türkiye'ye getirilecek.
ABD kapıları kapattı

ABD kapıları kapattı

Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarını ülkeye giremeyecek.
CHP'li Başkan sahte <br>plakayla yakalandı

CHP'li Başkan sahte
plakayla yakalandı

​Araç gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.
Koronavirüs'ten <br>korunmanın yedi yolu

Koronavirüs'ten
korunmanın yedi yolu

​Cerrahpaşa Fakültesi rapor yayımladı.
Ahlaksız kadına <br>suç duyurusu

Ahlaksız kadına
suç duyurusu

​İBB Genel Sekreter Yardımcısı kadın işçilere hakaret etmişti.
Çavuşoğlu'ndan <br>telefon diplomasisi

Çavuşoğlu'ndan
telefon diplomasisi

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
35 milyon kişi <br>açlıkla karşı karşıya

35 milyon kişi
açlıkla karşı karşıya

​5 yaş altındaki her bin çocuktan 129'u ölüyor.
Çin'den gelen <br>11 bin kişi tarandı

Çin'den gelen
11 bin kişi tarandı

​Sağlık Bakanı Koca, sonuçları açıkladı.
Aşı için tarihi verildi

Aşı için tarihi verildi

Bilim insanlarından önemli koronavirüs açıklaması.
Ordu'da <br>büyük panik

Ordu'da
büyük panik

Doğal gaz hattındaki yangın 1,5 saatte söndürüldü.
ABD Yunanistan'a konuşlanıyor

ABD Yunanistan'a konuşlanıyor

Meclis'ten geçti Ege'deki limanlar ABD'ye üs oluyor.
Fayların kırılma zamanı geçti

Fayların kırılma zamanı geçti

​Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirler etkilenecek.
"Yarın kem gözlerin <br>Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

"Yarın kem gözlerin
Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ü işgal planına tepki gösterdi.
Magandaya<br>zorla getirme kararı

Magandaya
zorla getirme kararı

​Bakırköy'de insanların üzerine aracını sürmüştü.
Irkçı akımlarla<br>mücadele edeceğiz

Irkçı akımlarla
mücadele edeceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.