Avrupa açıkta kaldı

BMGK, Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülkenin talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü. Almanya, harekatı "güçlü şekilde" kınarken, bazı ülkeler, BMGK'nın, harekatın ortak açıklamayla kınamasını teklif etti ancak ABD ve Rusya bu teklife geçit vermedi. İki ülke de açıklamalarında ''kınama'' kelimesini kullanmadı. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya bunun üzerine dışarıda açıklama yapmak zorunda kaldı. Gelişme, BMGK'nın iki daimi üyesi ve büyük gücünün Türkiye'nin harekatını zımnen tasdiki şeklinde değerlendirilirken, Avrupa'nın küresel güç sıkletinde ağırlığını kaybettiği, gelişmeleri kontrol, yönetme ve tahliliden uzaklaştığı yorumuna neden oldu.

ABD İLE GERİLİM BÜYÜYOR

BMGK toplantısında Atlantik İttifakı'nın iki yakası, Avrupa ile ABD arasındaki gerilimin de derinleştiği ve çatlağın büyüdüğü görüldü. Avrupa ülkelerinin resmi düzeyde dillendirilen harekat karşıtı tutumunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme niyetini belli etmesinden sonra, PKK/YPG'yi Türkiye karşısında yalnız bırakma tutumundan duydukları rahatsızlıkla yakından ilgili olduğu belirtiliyor. Avrupa'nın, ABD'nin kıtayı savunma konusundaki istekliliğinin zayıflamasına dair korkuya kapıldığı da iddialar arasında.