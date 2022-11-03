Avrupa Birliği 'tahıl koridoru' için Türkiye ve BM'ye teşekkür etti Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına dönmesinde önemli rol sahibi olan Türkiye ve BM'ye şükranlarını bildirdi.

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