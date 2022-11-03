Dünya Avrupa Birliği tahıl koridoru için Türkiye ve BMye teşekkür etti
AVRUPA

Avrupa Birliği 'tahıl koridoru' için Türkiye ve BM'ye teşekkür etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına dönmesinde önemli rol sahibi olan Türkiye ve BM'ye şükranlarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği tahıl koridoru için Türkiye ve BMye teşekkür etti
Josep Borrell

Borrell, sosyal medyadaki açıklamasında, "AB, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimine dönme kararındaki rolleri dolayısıyla BM ve Türkiye'ye müteşekkirdir." ifadesini kullandı.

Gıdanın asla bir savaş silahı olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Borrell, Rusya'yı küresel gıda krizini tetiklemekle suçladı. Borrell, tahıl ihracatının krizi önlemede hayati önem taşıdığını vurguladı.

Borrell, tüm tarafları Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını yenilemeye davet etti.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirmişti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceğini" duyurmuştu.

ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü: Dünya için vazgeçilmez
GÜNDEM
ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü: Dünya için vazgeçilmez

Bakan Kirişçi’den ’Tahıl koridoru’ açıklaması: Dünya bir kez daha derin nefes aldı
GÜNDEM
Bakan Kirişçi’den ’Tahıl koridoru’ açıklaması: Dünya bir kez daha derin nefes aldı

Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
GÜNDEM
Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
Tarihin en büyük izdihamları

Tarihin en büyük izdihamları

​Binlerce kişi hayatını kaybetti.
Her yeri istila edecekler

Her yeri istila edecekler

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.
TOGGa İngiltereden dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi

​'Kabul edilmezse halk oylamasına gidilecek.'

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​KPSS önlisans sonuçları açıklandı.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.