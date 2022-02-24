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Avrupa Birliği ve NATO'dan Rusya'ya tehdit: Bedeli ağır olacak

Avrupa Birliği ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak' denildi.

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Haber Merkezi Diğer
Avrupa Birliği ve NATOdan Rusyaya tehdit: Bedeli ağır olacak
Rusya Ukrayna savaşı

Avrupa Birliği ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan ortak açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" denildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg öğle saatlerinde tekrar açıklamada bulunarak "Kaybedilen hayatlardan Rusya sorumlu olacak" dedi.
Stoltenberg "Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor" dedi ve "Yeni kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmalıyız. Demokrasi her zaman otokrasiye karşı kazanacaktır." diye ekledi.
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