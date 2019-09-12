Avrupa için tehlike çanları

Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel güç dengelerinde yaşanan değişime işaret ederek, ABD ile Çin arasında artan çekişmenin ve aynı zamanda Rusya'nın jeostratejik olarak yeniden güçlenmesinin Avrupa için köklü sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Merkel, 2020 bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, bir tarafta ABD'nin bulunduğuna diğer tarafta yükselen ekonomisi ve askeri gücüyle Çin'in yer aldığına işaret etti. Merkel, böyle bir dünyada Avrupa'nın çok taraflılığı kapsayan bir düzen için çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı. Merkel, ABD'nin artık Avrupa'yı koruma rolü üstlenmeyeceğini de yineledi.