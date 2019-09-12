Dünya Avrupa için tehlike çanları
AVRUPA

Avrupa için tehlike çanları

Almanya Başbakanı Merkel, ABD-Çin gerilimine ve Rusya’nın yeniden güçlenmesine vurgu yaparak, “ABD Soğuk Savaş’ta olduğu gibi koruma rolü üstlenmeyecek. Avrupa güçlü olmalı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Angela Merkel
Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, küresel güç dengelerinde yaşanan değişime işaret ederek, ABD ile Çin arasında artan çekişmenin ve aynı zamanda Rusya'nın jeostratejik olarak yeniden güçlenmesinin Avrupa için köklü sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Merkel, 2020 bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, bir tarafta ABD'nin bulunduğuna diğer tarafta yükselen ekonomisi ve askeri gücüyle Çin'in yer aldığına işaret etti. Merkel, böyle bir dünyada Avrupa'nın çok taraflılığı kapsayan bir düzen için çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı. Merkel, ABD'nin artık Avrupa'yı koruma rolü üstlenmeyeceğini de yineledi.

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