Avrupa’da İslam karşıtlığı normalleşiyor

Marion Lalisse, Müslüman karşıtlığının yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi ayrımcı bir tutum olduğunun ve cezaya tabii tutulduğunun altını çizdi. Ancak Lalisse’nin ifade ettiği gibi, bugün gelinen noktada Avrupa’da Müslüman karşıtlığının pek çok sebeple yükseliş eğiliminde olduğu kaydediliyor. Halihazırda Müslümanlık karşıtı söylemlerin normalleştirildiğini, bu durumun "cezai sorumsuzluk" davranışını da beraberinde getirdiğini belirten Lalisse, 7 Ekim ve sonrasında Müslüman karşıtlığın artış gösterdiğini ifade etti.