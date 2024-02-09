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Dünya

Avrupa’da Müslüman’a yaşama hakkı yok

Son 5 yılda Avrupa'daki 10 kişiden 4'ü etnik kökenleri, ten renkleri veya dinleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalıyor. Almanya'da Ocak-Eylül 2023 tarihleri arasında 529 İslamofobik vaka yaşandı. Bu sayı 2022 yılında Fransa'da 501, Avusturya'da 1324 olarak kayıtlara geçti. Hollanda'da da dini saikle gerçekleşen saldırıların yüzde 67'si Müslümanlara karşı işlendi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:32 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Komisyonu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren’i dinledi. Son dönemde Avrupa’da İslam karşıtı eylemlerin arttığını ifade eden Eren, AB Temel Haklar Ajansı’nın İkinci Avrupa Birliği (AB) Azınlıklar ve Ayrımcılık Araştırması’na göre, Avrupa'da son 5 yılda 10 katılımcıdan 4'ünün etnik kökenleri, ten renkleri veya dinleri nedeniyle günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kaldığını kaydetti. Almanya'da Ocak-Eylül 2023 tarihleri arasında 529 İslam karşıtı suçun kayıt altına alındığı, 2013-2022 yılları arasında 20 binin üzerinde aşırı sağ suçun işlendiği bilgisini veren Eren, Fransa'da 2022 yılında 501, Avusturya'da 1324 İslamofobik vaka yaşandığını söyledi. Danimarka’da kayıt altına alınan nefret suçlarının yüzde 49'unun Müslümanlara karşı işlendiği bilgisini veren Eren, Birleşik Krallık'ta 1800'ü aşkın caminin en az yüzde 35'inin her yıl 1 kez saldırıya uğradığını anlattı: “Hollanda'da dini saikle yapılan saldırıların yüzde 67'si Müslümanlara karşı işleniyor. Hollanda'da iş yerinde ayrımcılığa maruz kalan 63 kişiden 39'u, okulda ayrımcılığa uğrayan 30 kişiden 26'sı Müslüman.”



#İslamofobi
#Toplum
#Irkçılık
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