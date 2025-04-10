Avrupa’dan savaş provası gibi hazırlık planı: Halk sığınaklara çağrılıyor

Avrupa Birliği (AB), her hanenin 72 saatlik “acil durum kiti” bulundurmasını öneren yeni kriz stratejisiyle tartışmaların odağına oturdu.
Savaş, siber saldırı ve iklim felaketleri bahanesiyle hazırlanan plana göre, Avrupa’da halk sığınaklara inmeye, battaniye ve konserve stoklamaya teşvik ediliyor.
Avrupa ülkeleri son aylarda peş peşe “hayatta kalma rehberleri” dağıtmaya başladı. Fransa ve Almanya başta olmak üzere, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkeler vatandaşlarına kriz anlarında ne yapmaları gerektiğini anlatan kılavuzlar gönderiyor. AB’nin merkezi Belçika ise halkını bodrum katlarını sığınağa çevirmeye çağırıyor.
AB’nin hazırlık senaryosu: sivil tatbikatlar, kriz merkezi ve kritik stoklar
AB’nin geçtiğimiz ay sonunda duyurduğu
“hazırlık stratejisi”
; sağlık, eğitim, ulaşım ve iletişim gibi alanlarda kriz senaryolarına karşı tatbikatlar yapılmasını ve temel hizmetlerin sürdürülebilirliğini hedefliyor.
Plan dahilinde “AB Kriz Merkezi” kurulması, su kaynaklarının güvence altına alınması ve özel sektörle “acil durum protokolleri” oluşturulması gibi adımlar da yer alıyor.
Her evde bulunması önerilen 72 saatlik kriz kiti ise bozulmayan yiyecekler, içme suyu, el feneri, powerbank, battaniye, tıbbi ve hijyen malzemeleri, kimlik belgeleri ve sıcak tutan giysiler gibi unsurlardan oluşuyor.
"Savaş histerisi" eleştirisi: AB halkı korkutuluyor
Strateji, Avrupa Parlamentosu’nda da sert eleştirilere yol açtı. Aşırı sağ partilere mensup vekiller,
AB Komisyonunu halkta panik oluşturmak ve savaş psikolojisi yaymakla suçladı.
Macar milletvekili Kinga Gal, plana “savaş histerisi” ifadesiyle tepki gösterdi.
Danimarkalı vekil Stine Bosse ise
“Bu hazırlıklar sadece savaş değil, doğal afetler için de gerekli”
diyerek savunma yaptı. AB Komisyonu yetkilileri de “yakın bir tehdit olmadığını” savunarak, stratejinin her türlü kriz durumuna karşı hazırlık amacı taşıdığını söyledi.
Vaşington'un NATO’dan çekilme sinyalleri etkili oldu
Brüksel kulislerinde ise bu adımın arka planında, ABD’nin NATO’dan çekilme tehditlerinin etkili olduğu konuşuluyor. Eski Başkan Donald Trump döneminde başlayan ve halen devam eden
“ABD yalnızlaşması”, Avrupa’da “yalnız kalabiliriz” korkusunu tetikledi.
Yeni plan, kıtanın kendi güvenliğini ABD desteği olmadan sağlama arayışının bir yansıması olarak görülüyor.
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