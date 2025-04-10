Avrupa’dan savaş provası gibi hazırlık planı: Halk sığınaklara çağrılıyor

Brüksel kulislerinde ise bu adımın arka planında, ABD’nin NATO’dan çekilme tehditlerinin etkili olduğu konuşuluyor. Eski Başkan Donald Trump döneminde başlayan ve halen devam eden

“ABD yalnızlaşması”, Avrupa’da “yalnız kalabiliriz” korkusunu tetikledi.