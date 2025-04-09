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AB Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı başladı: Hedefimiz tam üyelik

AB Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı başladı: Hedefimiz tam üyelik

17:449/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
AA
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Avrupa Birliği ile Ukrayna arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı Ortaklık Konseyi Toplantısı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı
Avrupa Birliği ile Ukrayna arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı Ortaklık Konseyi Toplantısı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı

AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı başladı. Brüksel'de düzenlenen toplantıya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas , AB komisyonu Genişleme Komiseri Marta Kos ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal da katıldı.

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal katıldı.

Görüşmelerde, Ukrayna’nın AB üyelik süreci, savaşın gölgesinde yürütülen reformlar ve AB ile entegrasyon çalışmaları masaya yatırılıyor. Ayrıca, Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’ya verilen askeri ve ekonomik desteklerin sürdürülmesi de toplantının gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal

'Ukrayna Avrupalı olmalı'

Kaja Kallas, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın Avrupa ailesinin bir parçası olması yönündeki kararlılığımız tamdır. Reform çabaları ve halkın direnci, bu süreci daha da güçlü kılıyor” dedi.

'Hedefimiz tam üyelik'

Ukrayna Başbakanı Shmyhal ise ülkesinin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da derinleştirdiğini belirterek, "Tam üyelik yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. AB’nin desteği, bu süreçte bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.



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