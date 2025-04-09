Rusya Romanya ataşesini kovdu

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Rusya, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli savunma ataşesi ve yardımcısını "istenmeyen kişi" ilan ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın, daha önce Bükreş'teki Rus savunma ataşesi ile yardımcısını "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.
- Bu kararın "temelsiz" olduğu belirtilen açıklamada, bu sebeple Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Liliana Burda'nın bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
Açıklamada,
"Burda'ya, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki savunma ataşesi ve yardımcısının istenmeyen kişi ilan edildiğine dair protesto notası verildi."
ifadesi kullanıldı.
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