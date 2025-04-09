Rusya Ukrayna'nın Dnipro kentine saldırı düzenledi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentine Rus yapımı "Shahed" insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.
Saldırının ardından kentte çok sayıda konut binasında hasar oluştu, camlar kırıldı, balkonlar yıkıldı ve araçlar yandı. En az 14 kişi yaralandı. Olay yerinde başlatılan arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.
Saldırı sonrası bölgeye gelen insani yardım ekipleri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve yerel sivil toplum kuruluşu Proliska iş birliğiyle sivillere yardım dağıttı.