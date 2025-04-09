Rusya Ukrayna'nın Dnipro kentine saldırı düzenledi

Saldırının ardından kentte çok sayıda konut binasında hasar oluştu, camlar kırıldı, balkonlar yıkıldı ve araçlar yandı. En az 14 kişi yaralandı. Olay yerinde başlatılan arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti.