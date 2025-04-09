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Avrupa Birliği'nden ABD'ye gümrük misillemesi: 20 milyar avroluk vergi resmen onaylandı

Avrupa Birliği'nden ABD'ye gümrük misillemesi: 20 milyar avroluk vergi resmen onaylandı

17:059/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Avrupa Birliği’nden (AB), ABD’nin gümrük vergilerine ilk misilleme geldi. Bazı ABD ürünlerine 15 Haziran itibarıyla ek vergiler getirilecek.
Avrupa Birliği’nden (AB), ABD’nin gümrük vergilerine ilk misilleme geldi. Bazı ABD ürünlerine 15 Haziran itibarıyla ek vergiler getirilecek.

Avrupa Birliği’nden (AB), ABD’nin gümrük vergilerine ilk misilleme geldi. Bazı ABD ürünlerine 15 Haziran itibarıyla ek vergiler getirilecek.

Trump, 2 Nisan’da tüm ülkelere karşılıklı gümrük vergisi açıklamış, AB için bu oran yüzde 20 olarak belirlenmişti.


AB’nin 27 üye ülkesi ABD’ye karşı 20 milyar avroyu aşan ilk misilleme paketini onayladı. Bu kapsamda 15 Nisan itibarıyla bazı ABD ürünlerine uygulanacak ek vergiler uygulanacak.


Onaylanan listede ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri var. İlk taslakta Amerikan viskisi de bulunuyordu. Blok viskiyi AB’deki içecek üreticilerini koruma amacıyla listeden çıkardı. AB’nin icra organı Avrupa Komisyonu şu mesajı da verdi:
“ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir.”


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