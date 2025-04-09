Onaylanan listede ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri var. İlk taslakta Amerikan viskisi de bulunuyordu. Blok viskiyi AB’deki içecek üreticilerini koruma amacıyla listeden çıkardı. AB’nin icra organı Avrupa Komisyonu şu mesajı da verdi:

“ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir.”