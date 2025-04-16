Avrupa’nın en sıcak yılı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) hazırladığı 2024 Avrupa İklim Durumu (ESOTC 2024) raporuna göre eski, "en hızlı ısınan kıta" olma özelliğini korudu. 2024 Avrupa için kayıtlardaki en sıcak yıl olduğu belirtilirken kıtanın merkez, doğu ve güneydoğu bölgelerinde rekor sıcaklıklar yaşandığına dikkat çekildi. Avrupa bölgesinde, yılın tamamı için, deniz sıcaklığı, ortalamanın 0,7 derece üzerinde ölçüldü. Bu sıcaklık Akdeniz için ise ortalamanın 1,2 derece üzerinde ölçülürken, kayıtlardaki en yüksek değere karşılık geldi.





335 CAN KAYBI

Eski kıtada yıl boyunca, iklim koşullarında doğu ve batı bölgelerde karşıtlıklar görüldü. Doğuda aşırı kuru ve genellikle rekor sıcaklıklar, batıda ise sıcak ancak yağışlı koşullarla karşılaşıldı. Doğu-Batı karşıtlığı sıcaklık, yağış, toprak nemi, bulutlar, güneşlenme süresi, güneş radyasyonu ve güneş enerjisi üretim potansiyeli gibi birçok iklim değişkeninde dikkati çekti. Batı Avrupa, 1950'den bu yana analiz edilen dönemde en yağışlı on yıldan birini gördüğü duyuruldu. Avrupa genelinde fırtınalar ve sel felaketleri Avrupa'da tahmini 413 bin kişiyi etkiledi ve en az 335 can kaybı yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Tahminlere göre, Avrupa'daki orman yangınlarından yaklaşık 42 bin kişi etkilendi.





BUZULLARDA REKOR KAYIP

Yayımlanan raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun açıklamalarına yer verildi. Buontempo, 2024 Avrupa için kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğuna vurgu yaparken “Güneydoğu Avrupa'da en uzun sıcak hava dalgasını, İskandinavya ve Svalbard'da rekor buzul kütlesi kaybını gözlemledik" bilgisini paylaştı.



