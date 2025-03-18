Kış geri geliyor: Sıcaklık 20 derece birden düşecek

Günlerdir etkili olan yaz sıcakları yerini dondurucu soğuğa bırakacak. Sıcaklık 20 derece birden düşecek. Kar yağışı görülecek bölgeler var. İstanbul'da da önce yağmur sonra sulu kar bekleniyor.
Bahar havasına kış molası. Son günlerde yurt genelinde mevsim normallerinin 10-18 derece üzerinde seyreden sıcak havayla bahar mevsimi yaşanırken mart sürprizini yaptı. Lodosun getirdiği bahar havası sert poyrazla birlikte yerini kışa bırakacak. Meteoroloji'den duyurulan hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları, ülke genelinde 20 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.
KAR YAĞACAK
Bugünden itibaren yurdun geniş kesiminde kuvvetli sağanak, fırtına ve soğuk hava etkili olacak. İstanbul’da sulu kar yağışı ihtimali bulunduğu bildirildi. Ankara’da kar yağışıyla birlikte sıcaklık eksi 3 dereceye kadar gerileyecek. Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
24 MART’A KADAR
Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart’a kadar etkili olması bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, yarından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.