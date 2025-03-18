Kış geri geliyor: Sıcaklık 20 derece birden düşecek

Bugünden itibaren yurdun geniş kesiminde kuvvetli sağanak, fırtına ve soğuk hava etkili olacak. İstanbul’da sulu kar yağışı ihtimali bulunduğu bildirildi. Ankara’da kar yağışıyla birlikte sıcaklık eksi 3 dereceye kadar gerileyecek. Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart’a kadar etkili olması bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, yarından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.