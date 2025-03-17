Edirne'de film platosu olarak kullanılan eski kapalı cezaevinde çekilen Sürgünler dizisi;

2. Dünya Savaşı yıllarında büyük bir aşiretin varisi olan Halil’in bir komplo sonucu Sinop Cezaevi’ne sürgün edilmesini, gerçeği ortaya çıkarmak ve intikam almak için buradan kaçma mücadelesini konu alıyor.