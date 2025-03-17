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Tabii’nin yeni dizisi 'Sürgünler' ilk fragmanıyla ses getirdi: 'Hiçbir sır sonsuza dek saklı kalmaz'

Tabii’nin yeni dizisi 'Sürgünler' ilk fragmanıyla ses getirdi: 'Hiçbir sır sonsuza dek saklı kalmaz'

11:1917/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bir komplaya karşı hakikatin direnişini konu alan Sürgünler, 21 Mart Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
Bir komplaya karşı hakikatin direnişini konu alan Sürgünler, 21 Mart Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi Sürgünler, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı dikkat çekti. Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler’in başrollerini paylaştığı Sürgünler dizisi, izleyiciyi 2. Dünya Savaşı yıllarına götürüyor ve bir komplo sonucu hapse atılan Halil'in adalet arayışını anlatıyor.


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Tabii’nin yeni dizisi 'Sürgünler' ilk fragmanıyla ses getirdi: 'Hiçbir sır sonsuza dek saklı kalmaz'
Hayat / Aktüel
17 Mart, Pazartesi
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Sürgünler" 21 Mart Cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler’in başrollerini paylaştığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Sürgünler dizisi ne anlatıyor?

Edirne'de film platosu olarak kullanılan eski kapalı cezaevinde çekilen Sürgünler dizisi;
2. Dünya Savaşı yıllarında büyük bir aşiretin varisi olan Halil’in bir komplo sonucu Sinop Cezaevi’ne sürgün edilmesini, gerçeği ortaya çıkarmak ve intikam almak için buradan kaçma mücadelesini konu alıyor.
Cezaevinin idealist doktoru Meryem ile yollarının kesişmesi, olayları daha da karmaşık ve sürükleyici bir hâle getiriyor.

Bu cezaevinde yaşamının fazla uzun sürmeyeceğini anlayan Halil hem kaçışı için hem de ona bu hayatı yaşatanlardan intikam almak için bir plan yapıyor.

Sürgünler dizisi oyuncu kadrosu

İşte TRT Tabii Sürgünler dizisi oyuncu kadrosu.

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu tabii orijinal dizisinde, Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler, yolları cezaevinde kesişen "Halil" ve "Meryem" karakterlerini oynuyor. Cezaevinin acımasız müdürü "Vural" karakterini ise başarılı oyuncu Serdar Orçin oynuyor.


Sürgünler'in oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya, Sinan Demirer, Kemal Burak Alper, Kadim Yaşar ve Mehmet Usta gibi isimler de yer alıyor.




#Sürgünler
#TRT
#Tabii
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