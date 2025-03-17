TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi Sürgünler, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı dikkat çekti. Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler’in başrollerini paylaştığı Sürgünler dizisi, izleyiciyi 2. Dünya Savaşı yıllarına götürüyor ve bir komplo sonucu hapse atılan Halil'in adalet arayışını anlatıyor.
Sürgünler dizisi ne anlatıyor?
Bu cezaevinde yaşamının fazla uzun sürmeyeceğini anlayan Halil hem kaçışı için hem de ona bu hayatı yaşatanlardan intikam almak için bir plan yapıyor.
Sürgünler dizisi oyuncu kadrosu
Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu tabii orijinal dizisinde, Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler, yolları cezaevinde kesişen "Halil" ve "Meryem" karakterlerini oynuyor. Cezaevinin acımasız müdürü "Vural" karakterini ise başarılı oyuncu Serdar Orçin oynuyor.
Sürgünler'in oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya, Sinan Demirer, Kemal Burak Alper, Kadim Yaşar ve Mehmet Usta gibi isimler de yer alıyor.