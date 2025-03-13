TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın çekimleri başladı. Dizi, 1939'da gerçekleşen Erzincan Depremi sonrasında yaşanan dramatik olayları konu alıyor. İşte Kara Kış dizisi oyuncu kadrosu ve karekterleri.
TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın çekimleri başladı. TRT'den yapılan açıklamaya göre dizi, 1939'da gerçekleşen Erzincan Depremi sonrasında yaşanan dramatik olayları konu alıyor.
TRT Tabii Kara Kış dizisi oyuncuları kim, başrolde kim var?
Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı yapım, okuma provalarının ardından sete çıktı. Ulvi Kahyaoğlu, Diren Polatoğulları ve Mustafa Kırantepe'nin de rol aldığı dizinin yönetmenliğini Levent Onan üstlendi. Yapımın senaryosunu Meriç Demiray ile Cenk Boğatur kaleme aldı.
TRT Tabii Kara Kış dizisi konusu ne neyi anlatıyor?
Gerçek olaylardan esinlenilen dizi, binlerce can kaybına ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın felaketin ortasında karşılaştığı zorluklarla mücadelesini konu alıyor. Türk siyasi tarihinde önemli yere sahip Akçal'ın hayatındaki dönüm noktalarına da dizide ışık tutuluyor.
Kara Kış dizisi oyuncu kadrosu ve karekterleri
- Savcı İzzet Akçal’ı Murat Yıldırım
- Gazeteci Naci Sadullah’ı Ulvi Kahyaoğlu
- Savcının eşi Zemzem’i Hande Doğandemir
- Cavidan’ı (İsim değişebilir) Eylül Su Sapan
- Mahkum Galip’i Diren Polatoğulları
- Cezaevi müdürü Burhan’ı Mustafa Kırantepe
- Vali’yi Fırat Doğruloğlu
- Doktor Nadire’yi Gizem Katmer
- Başefendi’yi Necmi Yapıcı
- Çeteci Nuri Cavga’yı Eren Erler
- Mahkum Faiz’i Emrullah Çakay
- Mahkum Nazmi Muharrem Bayrak
- Kırtik’i Salih Usta
- Vali yardımcısı Şevket’i Serdar Orçin
- Faiz Adam’ı Yılmaz Ceylan
- Enkazdan kurtarılan Derman Ebe’yi Hasibe Aygül Özgür
- Vecdi’yi Yakup Çağlayan
- Üsteğmen Selim’i Yılmaz Gökgöz
- Madenci Ahmet’i Yiğit Yalkın
- Agah’ı Eray Ertüran
- Bakkalın oğlu Zahid’i Görkem Dere
Yusuf İzzet Akçal kimdir?
Yusuf İzzet Akçal, Rize ilinin Çayeli ilçesine bağlı Çataldere köyünde 29 Eylül 1906 tarihinde doğdu. Babası Ahmet Efendi, annesi Muhtediye Ayşe Hanım’dır. Zemzem Hanım’la evlendi. Saime Erdem (Kutman), Necat Günay, Erol Yılmaz ve Fatma Sezen (Ergül) adlarında dört çocuğu oldu.
Adalet Bakanlığına bağlı Hukuk İşleri Kitabeti biriminde 5 Eylül 1927’de kâtip adayı olarak memuriyet hayatına başladı. 31 Mart 1928’de asaleti onaylandı. Sırasıyla; 1 Haziran 1928 – 18 Aralık 1928 arası hukuk işleri kâtipliği, 18 Aralık 1928 – 3 Mart 1929 arası hukuk işleri S/1 kâtipliği, 8 Mart 1929 – 6 Ağustos 1930 arası hukuk mektebi kâtipliği görevlerinde bulundu. 1930 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden çok iyi derece ile mezun oldu. 21 Ağustos 1930’da Kemaliye ilçesine savcı olarak atandı. Burada yaklaşık 16,5 ay görev yaptıktan sonra 31 Aralık 193l’de Diyarbakır Sulh Hâkimliği’ne getirildi. Askerlik hizmetini ifa etmek üzere 2 Kasım 1932’de görevinden ayrıldı. 29 Nisan 1934’te asteğmen olarak 40. Süvari Alayı’ndan terhis oldu. 27 Mayıs 1934’te Söke Ceza Hâkimliği, 29 Mayıs 1937’de Keskin Ceza Hâkimliği, 23 Mart 1939’da Erzincan Cumhuriyet Savcılığı, 29 Mart 1940’ta İstanbul Sulh Hâkimliği, 26 Ağustos 1940’ta Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı ve 3 Kasım 1948’de Bursa Cumhuriyet Savcılığı vazifelerine atandı. Bursa’daki görevini 22 Mayıs 1950’ye kadar sürdürdü. Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı sırasında 1942-1946 yılları arasında ek olarak İmralı Cezaevi Müdür Vekilliği yaptı. Erzincan’da görevli iken meydana gelen deprem sırasında vali vekili olarak gösterdiği özverili çalışmaları iki kez takdirname ile ödüllendirildi. Bursa’da görevde bulunduğu süre içerisinde gösterdiği üstün başarı ve dürüstlüğü nedeniyle üç kez olağanüstü terfi aldı. 10 Ağustos 1948’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Kriminoloji Enstitüsü üyeliğine seçildi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Savcılık, Hakimlik ve Serbest Avukatlık, IX., X., XI., 5. (XVI) Dönem Rize Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. Evli ve dört çocuk babasıydı. Erol Yılmaz Akçal'ın babası, Mesut Yılmaz'ın amcasıdır. Akçal, 1 Eylül 1987 tarihinde İstanbul’da 81 yaşında hayatını kaybetmiştir.