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Avrupa'nın semalarını Türkiye savunacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa ülkelerinin ortak savunması için oluşturulan Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne (ESSI) Türkiye ve Yunanistan'ın da katılacağını bildirdi.

04:00 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:41 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorus, Türkiye ve Yunanistan'ın Gökyüzü Savunma Kalkanı Girişimi'ne katılmasının onaylandığını söyledi. Pistorius, iki ülkenin katılımıyla birlikte girişimde yer alan ülke sayısının 21'e ulaştığını ifade ettiği açıklamasında, "Bu kadar kısa sürede oldukça iyi bir rakama ulaştık" dedi. Öte yandan, Bloomberg'ün verdiği bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları, iki ülkenin girişime katılması için bir imza töreni düzenleneceğini doğruladı. Türkiye, son olarak F-16 savaş uçakları alımı konusunda ABD ile uzlaşıya varmıştı. Türkiye, bu girişimle birlikte kısa süre içinde savunma alanında yeni bir adım daha atıyor.



#NATO
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#Avrupa
#Türkiye
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