Avrupa'ya şimdiden gözdağı

ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek Başkanlık Seçimleri'nde birçok ankete göre Demokrat Parti'den rakibi olacak mevcut Başkan Joe Biden'ın önünde yer alan eski ABD Başkanı Donald Trump'tan dış politika ilişkin sert mesajlar geldi. İlk Başkanlık döneminde Avrupa ülkeleri ile yaşadığı NATO tartışmasını hatırlatan Trump, Ukrayna ve İsrail'e hibe yoluyla ödeme yapılmasına da karşı çıktı. Trump, Güney Carolina eyaletinde yaptığı seçim konuşmasında, Avrupa ülkelerini hedef alarak, az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya’nın saldırısına uğrarlarsa yardım etmeyeceğini, aksine saldırması için Rusya’yı teşvik edeceğini söyledi.

ESKI DEFTERI AÇTI

Güney Carolina eyaletinde seçim konuşması yapan Trump, ittifakın bir parçası olarak az ödeme yapan NATO üyesi ülkelere seslendi. Trump, NATO ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir toplantıda büyük bir ülkenin liderinin yanına geldiğini ve Rusya’nın saldırısına uğrarlarsa, ödeme yapmadıkları halde ABD’nin onları koruyup korumayacağını sorduğunu açıkladı. NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyen lidere cevabını kendisini dinleyen kalabalığa aktaran Trump, “Bana, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya bize saldırırsa bizi korur musunuz? diye sordu. Ben de ona, ödemedin mi? Suçlusun. Hayır seni korumam, hatta onları ne isterlerse yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın dedim” ifadelerini kullandı.

İSRAIL'E HIBE DEĞIL BORÇ VERELIM

Öte yandan aynı mitingde eski ABD Başkanı güncel dış politika konularına da değindi. ABD Kongresi'nde Demokrat Parti tarafından teklif edilen, İsrail'e 14,1 milyar dolarlık ve Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık askeri yardımın da dahil olduğu paketi eleştiren Trump, "Birkaç ülkeye 100 milyar dolar vermek istiyorlar. Neden bunu yapalım? Eğer illa vereceksek bunu borç vermeliyiz" ifadelerini kullanarak, hibeye karşı olduğunu vurguladı.

BİDEN'A AÇIK ARA FARK ATTI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ediyor. Seçimlere yönelik anket çalışmaları da sürüyor. Son yapılan bir ankete göre Amerikalılar, ekonomi yönetimi konusunda Trump'a mevcut Başkan Joe Biden'a göre daha çok güveniyor. Financial Times ile Michigan Ross Üniversitesi'nin anketine göre Amerikalıların yüzde 42'si Trump'ın ekonomiyi daha iyi yöneteceği yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 31'i Biden'ı tercih ederken, yüzde 21'i de her iki adaya da güvenmediğini belirtti. Ön seçimler sürerken, 5 Kasım'daki seçimlerin iki aday arasında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.







