Dünya Avustralya Başbakanı Morrison yangına rağmen tatile gitti Özür diledi
AVRUPA

Avustralya Başbakanı Morrison yangına rağmen tatile gitti: Özür diledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ailesiyle gittiği Hawaii tatilini yarıda keserek ülkesine dönmesinin ardından Sidney kentindeki itfaiye genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi AA
Avustralya Başbakanı Scott Morrison.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, birkaç eyalette devam eden yangınlar sırasında Hawaii'ye tatile gittiği için özür diledi.

  • Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya'da devam eden yangınlar sırasında tatile gittiği için halkta yol açtığı kırgınlık nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Morrison, "Avustralyalılar adil insanlardır. Çocuklarınıza bir söz verdiğinizde onu tutmak istemenizi anlarlar. Öte yandan başbakan olarak başka sorumluluklarım var. Yapılan eleştirileri kabul ediyorum ve özür diliyorum" dedi.

Morrison, hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığı eleştirilerine yönelik, yangınlarla ilgili başka unsurların da etkili olduğunu belirtti.

Başbakan Morrison, yangınlar sürerken geçen hafta Hawaii'ye tatile gitmesi üzerine eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınlarda cuma günü 2 itfaiye eri daha yaşamını yitirmişti.

Yangınların yaklaşık 100 farklı noktada devam ettiği Yeni Güney Galler eyaletinde 7 günlük acil durum ilan edilmişti.

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Yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti

Yeni Güney Galler'deki yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine geçen ayın ortasında acil durum ilan edilmişti.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'in batısında Mavi Dağlar bölgesinde yangınlarla mücadele edildiği 2013 yılından bu yana ilk kez acil durum ilan edildiğini belirterek, hava koşullarının işlerin çok hızlı değişebileceği anlamına geldiğini söylemişti.

Yeni Güney Galler’de başlayan ve daha sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde çıkan ve bir ayı aşkın süredir söndürülemeyen yangınlarda geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın kullanılamaz hale geldiği belirlenmişti.

Güney yarım kürede yer alan ve yaz mevsiminin yaşandığı Avustralya'da, geçen salı günü ölçülen sıcaklık ortalaması 40,9'a ulaşmıştı.

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.


Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

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