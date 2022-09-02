Dünya Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti
OKYANUSYA

Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti

Avustralya hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle derinleşen iş gücü açığını kapatmak için kalıcı göçmenlik kotasını 35 binden 195 bine çıkardığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avustralya iş gücü açığını hafifletmek için kalıcı göçmenlik kotasını 195 bine yükseltti
Avustralya.

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, İş ve Beceri Zirvesi'nin ikinci gününde yaptığı açıklamada, iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla ülkeye binlerce mühendis ve hemşire getirme sözü verdi.

Hemşirelerin son iki yıldır çift ve üç vardiya çalıştığına ve yer hizmetlerinde personel eksiği nedeniyle uçuşların iptal edildiğine işaret eden O'Neil, kalıcı göçmenlik kotasının 35 binden 195 bine çıkarıldığını bildirdi.

O'Neil, "en iyi ve parlak beyinlerin" Avustralya yerine Kanada, Almanya ve Birleşik Krallık'ı tercih ettiğini ifade ederek uluslararası öğrencilerin Avustralya'da daha uzun süre kalabileceğini ve çalışabileceğini söyledi.

Avustralya'nın göçmenlik programının 70'den fazla vize uygulamasıyla "son derece karmaşık" olduğunu belirten O'Neil, göçmenlerin vize bekleme sürecine ilişkin önlemler de alınacağını kaydetti.

Kovid-19 salgınının körüklediği iş gücü açığına rağmen 2016'dan bu yana bir milyondan fazla kişi Avustralya'ya taşındı.

8 ayda 151 bin düzensiz göçmen yakalandı: 200 bini sınırda engellendi
DÜNYA
8 ayda 151 bin düzensiz göçmen yakalandı: 200 bini sınırda engellendi

Yunanistan Türkiye ile kara sınırını tamamen çitle çevirecek
DÜNYA
Yunanistan Türkiye ile kara sınırını tamamen çitle çevirecek
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Kurusu yaşından 4 kat daha pahalı.
İlk vukuatı değilmiş

İlk vukuatı değilmiş

​Acil serviste 'doktorum' diyerek dolaşıp hasta yakınıyla tartışmıştı.
Erdoğandan TİPli vekil Şıkın AK Parti kapatılacak sözüne tepki: Soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi.

​Fenerbahçe, Batshuayi'yi KAP'a bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak: İşte detaylar.

Yeni liste belli oldu.

​Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

​Gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt dökülmeye başladı.

​Türkler yaptı: Adını şehidimizden alıyor.

İstanbul'da parklarda da görüldü.

TEKNOFEST’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuna hibe desteği
Teknoloji

TEKNOFEST’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuna hibe desteği

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Samsun’da tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest Girişim Programı kapsamında heyecanla beklenen girişim gösteri gününde Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu hibe desteği kazanırken, birbirinden önemli birçok girişim ise teknoloji severlerle buluşuyor.
Kitaplar devletten kırtasiye malzemeleri Tuzla Belediyesi'nden
Gündem

Kitaplar devletten kırtasiye malzemeleri Tuzla Belediyesi'nden

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü tarafından hazırlanan çantalar, yine kadın kent gönüllüleri tarafından okul sıralarına dizilmeye başlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lisedeki öğrencilerine defter, kalem, silgi gibi eğitim setlerini hazırladıklarını; bütün öğrencilerin ücretsiz kitaplarla beraber bu setleri sıralarında bulacaklarını söyledi.
Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katılarak 'icraat' paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu
Gündem

Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katılarak 'icraat' paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da başlayan tek kelimelik tweet akımına katıldı. Hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu'na 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.