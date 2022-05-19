Dünya Avustralyada 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
OKYANUSYA

Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Avustralyada 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın güney kıyısındaki Bluff limanının yaklaşık 1062 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Tsunami uyarısı yapıldı

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, deprem ve tsunami kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Mars'ta iki büyük deprem: 94 dakika boyunca devam etti
FOTOĞRAF 12
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Mars'ın en ilgi çekici özelliklerinden biri , Dünya'da yaşadığımızlardan farklı olmayan depremlerin varlığı.
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2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyorlar.
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Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit ettiler.
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Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a.
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Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü.
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Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi.
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Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.
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Bu depremlerin yeri de ilginç: InSight'ın temel aldığı gezegenin karşı tarafında, sözde gölge bölgesinde ortaya çıktı.
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Arazi aracı ve sensörleri ilk kez bu kadar büyük bir mesafe boyunca bir deprem kaydetti.
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Bu iki olaydan önce Mars'ta kaydedilen deprem aktivitesinin çoğu, InSight'a yaklaşık 40 derecelik bir mesafeden geldi, ancak en son veriler bilim insanlarına kızıl gezegenin yeni parçalarını sismolojik olarak örnekleme fırsatı veriyor.
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İsviçre'deki ETH Zürih'ten jeofizikçi Savaş Ceylan , \"Çekirdek gölge bölgesi içindeki olayları kaydetmek, Mars'ı anlamamız için gerçek bir basamak taşı\" diyor.
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\"Bu iki olaydan önce sismisitenin çoğu InSight'a yaklaşık 40 derecelik bir mesafedeydi. Çekirdek gölgenin içinde olmak, enerji Mars'ın daha önce sismolojik olarak hiç örnekleyemediğimiz kısımlarını kat ediyor.\"
Mars'ta iki büyük deprem: 94 dakika boyunca devam etti
Mars'ı inceleyen Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edildi. Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.

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