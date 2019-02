Avustralya'da köpek balığı saldırısı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Belongil sahilinde köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü hastaneye kaldırıldı.

NSW Polisi'nden yapılan açıklamada, Byron Bay bölgesindeki Belongil sahilinde sabah saatlerinde arkadaşlarıyla sörf yapan bir kişinin köpek balığı saldırısına uğradığı belirtildi.

Kıyıya yaklaşık 15 metre uzaklıkta meydana geldiği ifade edilen saldırıda bacağından yaralanan 41 yaşındaki adamın, sörf tahtasının üzerine yatarak kıyaya ulaştığı bildirildi.





Kıyıya yaklaşık 15 metre uzaklıkta meydana geldiği ifade edilen saldırıda bacağından yaralanan 41 yaşındaki adamın, sörf tahtasının üzerine yatarak kıyaya ulaştığı bildirildi.

"I saw a chunk of his board floating off, that’s when I realised it was pretty bad." Surfboard of shark attack victim pictured. Mate says he is "in a bit of shock" | https://t.co/R73Ux6bsED via @newscomauHQ pic.twitter.com/TrJFn48tKo — Matt Young (@MattYoung) 17 Şubat 2019

Sörfçünün arkadaşlarından Dane Davidson, Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada, ambulans helikopter gelene kadar arkadaşının bacağındaki kanamayı sörf tahtasının ipiyle tampon uygulayarak durdurmaya çalıştığını anlattı. Davidson, "Kıyıya çıkana kadar bacağından büyük bir parçanın koptuğunu anlayamadık, çok fazla kanama vardı." ifadesini kullandı.

A 41-year-old Bryon Bay man has been bitten by a shark while surfing at Belongil Beach this morning. #9News @9NewsAUS @9NewsSyd @9NewsQueensland @9NewsGoldCoast pic.twitter.com/hHLNfrA1uI — Maggie Raworth (@MaggieRaworth) 16 Şubat 2019

Sahildeki ilk müdahalenin ardından yaralı sörfçünün Gold Coast Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Saldırı sonrasında vatandaşlara, NWS Can Kurtarma servislerinin uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulunan güvenlik birimleri, bölgedeki plajların 24 saat süreyle kapalı tutulacağını açıkladı.



