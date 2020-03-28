Dünya Avustralyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 14e yükseldi
KORONAVİRÜS

Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Avustralya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e, vaka sayısı da 3 bin 635'e çıktı. Bin 617 vakanın olduğu Yeni Güney Galler ise ülkede salgının en çok yayıldığı eyalet oldu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, Sydney'in kuzeyinde 91 yaşındaki bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Son kayıpla, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı NSW'de 8'e, ülke genelinde de 14'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 469 artarak 3 bin 635'e ulaştı. Bin 617 vakanın olduğu NSW ise ülkede salgının en çok yayıldığı eyalet oldu.

Yeni önlemler kapsamında, ülkeye bu gece yarısından itibaren giriş yapacak herkes, evlerine gitmeden otel veya konaklama tesislerinde iki hafta boyunca zorunlu karantinaya alınacak.

PARA VE HAPİS CEZASI UYGULANACAK

Karantina kurallarının denetiminde, askeri birlikler polise destek olacak, kurallara aykırı davrananlara para ve hapis cezası verilecek.

Öte yandan salgın nedeniyle OHAL ilan edilen Yeni Zelanda'da, vaka sayısının 83 artarak 451'e yükseldiği kaydedildi.

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DÜNYA
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