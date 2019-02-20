Avustralya'da plakalar emojili olacak

Gündem

Bahçeli'den Burhanettin Kocamaz'a 'geri dönün' çağrısı

MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti'den aday gösterilemeyen Burhanettin Kocamaz için "Gelin hep beraber olalım bir daha helalleşelim. Kocamaz tecrübeli bir arkadaşımızdır. 17:25 itibariyle isminin verilmemesi düşündürücüdür. Kocamaz'a destek verenlerin gerçeği görerek Adana'daki davetimize yarından itibaren icabet etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gelin bu defa Mersin’i daha güçlü bir şekliyle alalım" dedi.