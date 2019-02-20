Dünya Avustralyada plakalar emojili olacak
AVRUPA

Avustralya'da plakalar emojili olacak

Avustralya'nın Queensland eyaletinde gelecek aydan itibaren emojili plakalar kullanımına girecek.

Haber Merkezi AA
Plakalar ücret karşılığında olacak.
Plakalar ücret karşılığında olacak.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde sürücüler, artık özel plakaların yanı sıra plakalara bazı emojileri ekletebilecek.

  • Ücret karşılığında süsleme maksadıyla plakalara dahil edilecek emojiler, kahkaha atan, göz kırpan, güneş gözlüklü, kalp gözlü ve gülen suratla sınırlı tutulacak.

Avustralyalılar bu plakalardan almayı dört gözle beklediklerini dile getirdi.

BBC'nin haberine göre, Sosyal medyada bunun, özel plakalardan daha fazla para kazanılması için zekice bir yöntem olduğu yönünde eleştirel yorumlarda bulunulurken, bazı kullanıcılar, bu plakalardan almayı dört gözle beklediklerini dile getirdi.

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