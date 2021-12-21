Avustralya'da vaka sayılarında rekor artış

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, delta ve omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden olan Yeni Güney Galler'de son 24 saatte 3 bin 57 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla eyalette bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Son haftalarda vaka sayılarındaki hızlı artışla Kovid-19'un merkezi haline gelen ülkenin en büyük eyaleti NSW'de, günlük rekor seviyelerde seyretmeye başlayan vakalara karşı kapanma olup olmayacağı tartışılırken eyalette 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Kovid-19'un etkisindeki ülkenin ikinci büyük eyaleti Victoria'da 1245 kişide daha virüs tespit edilirken virüse yakalanan 6 kişinin daha öldüğü bildirildi.

Ülkenin diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı bildirilmezken Güney Avustralya'da 154, Queensland'da 86, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 16, kuzey Bölgesi'nde 14 ve Tazmanya'da 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

REKLAM

Başbakan Morrison: "Kapanmalara geri dönmeyeceğiz"

Avustralya'nın bazı eyaletlerinde rekor seviyelere ulaşan yeni vaka sayılarına rağmen tam kapanmalara geri dönemeyeceklerini belirten Başbakan Scott Morrison, ülkenin kapanmaları artık geride bırakması gerektiğini söyledi.

Morrison, "Kapanmalara geri dönmeyeceğiz. İnsanların hayatlarını kapatmayacağız. Bu virüsle sağduyu ve sorumlulukla yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Avustralyalıların sağlıkları için kişisel sorumluluk almaları, aşı olmaları ve destekleyici aşılarını yapmaları gerektiğini vurgulayan Morrison, "İnsanlar aşılarını yaptırmalı. Avustralyalılara yetişkinler gibi davranmalıyız. Hepimizin, topluluklarımız ve kişisel sağlığımız için üzerimize düşen sorumluluklarımız var." dedi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 155'e yükseldi

Delta ve omicron varyantlarının etkisindeki Victoria'da ve NSW'de 8 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 2 bin 155'e virüse yakalananların sayısı da 259 bin 261'e çıktı.

REKLAM

Kovid-19'dan ölen 2 bin 154 Avustralyalıdan 1460'ı Victoria'da, 647'si NSW'de, 14'ü ACT'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 7'si Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, biri de NT'de hayatını kaybetti.

Halen 34 bin 636 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 112'si yoğun bakımda olmak üzere 824 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

KORONAVİRÜS Koronavirüs dünya genelinde tırmanışta: İngiltere ve İtalya'da rekor vaka sayısı

FOTOĞRAF 7 İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 695 bin 136 testte 15 bin 756 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 5 milyon 134 bin 318'e ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 240 bin 894'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 99 artarak 134 bin 386'ya yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 102 can kaybının yaşandığı 8 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. İyileşenlerin sayısı da 10 bin 584 artışla 4 milyon 759 bin 38'e ulaştı. Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 99 milyon 255 bin 774 doz aşı uygulandı. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1540 artışla 789 bin 745'e yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 226 bin 266 artarak 49 milyon 278 bin 724'e çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 1540 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 789 bin 745'e ulaştı. California 5 milyon 127 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 356 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi. California can kaybında da 74 bin 911 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 217’ye ulaştı, Florida'da ise 61 bin 789 oldu. İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 130 bin 356'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 514 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 584'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Toplam vaka sayısının 6 milyon 141 bin 335'e çıktığı ülkede, 79 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 356 oldu. Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 514 Kovid-19 hastası tedavi görüyor. Azerbaycan'da son 24 saatte kayıtlara geçen 21 ölüm ile yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini aştı. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1530 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 598 bin 503'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 1864 artarak 567 bin 385'e, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 21 artarak 8 bin 4'e çıktı. Bugüne kadar 5 milyon 621 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 23 bin 114 kişinin tedavisi sürüyor. Koronavirüs dünyada hala tehlike saçıyor: İtalya'da hazirandan bu yana en yüksek vaka sayısı Koronavirüs, ortaya çıkan son varyantlarla birlikte dünya genelinde tekrar yükselişe geçti. İtalya'da bugünkü ölüm sayısı, 8 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. Öte yandan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1540 artışla 789 bin 745'e yükselirken İran'da ise yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 130 bin 356'ya yükseldi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder