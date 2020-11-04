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Avusturya’da iki kahraman: Viyana'daki terör saldırısı

Avusturya’da iki kahraman

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı: Recep Tayyip ve Mikail. Teşekkürler çocuklar. Sizinle gurur duyuyoruz” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop eylemi “insanlık suçu” olarak nitelerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Avusturya’nın yanındayız” mesajı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Viyana’da 4 kişinin öldüğü terör saldırısında 1’i polis 3 kişinin hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen takdir topladı. Gençleri arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sizinle gurur duyuyoruz, gözlerinizden öpüyorum” dedi.
Viyana’da 4 kişinin öldüğü terör saldırısında 1’i polis 3 kişinin hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen takdir topladı. Gençleri arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sizinle gurur duyuyoruz, gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralanmasına rağmen diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında kahramanlık gösteren 2 Türk genciyle görüştü.n

"Sizinle gurur duyuyoruz"

  • Gültekin’e geçmiş olsun dileklerini iletip sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, kahraman gençlere “Sizinle gurur duyuyoruz. Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaratılanları Yaradandan ötürü sevdik. Ben biliyorum ki Avusturya’da hala sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Milletim, ailem ve şahsım adına teşekkür ediyorum, gözlerinizden öpüyorum” dedi. Erdoğan, Recep Tayyip Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının güzel bir tevafuk olduğunu belirtirken, Gültekin ise “İsminizi büyük bir şerefle taşıyorum. İnşallah Türkiye’ye geldiğimde elinizi öpmeye fırsatım olur” karşılığını verdi. Mikail Özen ise “Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Her zaman sizinleyiz” şeklinde konuştu.

Mikail Özen

Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtaran Türk gençler ile görüntülü konuştu
OYNAT 03:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtaran Türk gençler ile görüntülü konuştu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen isimli 2 Türk, bir kadın ve bir polis memurunun hayatını kurtarmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'da milli kahraman ilan edilen Gültekin ve Özen'le telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendilerini tebrik etti.


CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Saldırıya sonrası Türkiye’den taziye ve teröre lanet mesajları yağdı. TBMM Başkanı Şentop, eylemi insanlık suçu olarak nitelerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Avusturya’nın yanındayız” mesajı verdi.

Recep Tayyip Gültekin
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Gültekin ve Özen’le ilgili “Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslüman’ın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail. Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz” paylaşımını yaptı.

  • Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg’le de görüşen Çavuşoğlu, “İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. İslam’ı da suiistimal eden terör örgütleri var. Bunlarla en güçlü mücadeleyi de Türkiye sürdürüyor. Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır” dedi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da Türk gençleri kutladı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Viyana ve Sankt Pölten’de 17 evde arama yapıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı.

"Bu medeniyetle barbarlık arasındaki bir kavgadır"

  • Avusturya’nın başkenti Viyana önceki gece terör saldırısına sahne oldu. Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırgan polis tarafından öldürüldü. 4 kişinin hayatını kaybedip 22 kişinin yaralandığı ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Bizim düşmanımız aşırılık ve teröristlerdir. Bu, Müslüman ve Hıristiyanlar arasında bir çatışma değil, medeniyetle barbarlık arasındaki bir kavgadır” dedi.

Viyana saldırısında Avusturya Cumhurbaşkanı ve Başbakan olay yerine siyah çelenk bıraktı
OYNAT 00:42
Viyana saldırısında Avusturya Cumhurbaşkanı ve Başbakan olay yerine siyah çelenk bıraktı
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Başbakan Sebastian Kurz ve eyalet yetkilileri, ölenlerin anısına saldırının yapıldığı yere siyah çelenk bıraktı.

SALDIRGAN DEAŞ’LI

  • Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise öldürülen saldırganın 20 yaşında Kuzey Makedonya asıllı bir erkek olduğunu açıkladı. Teröristin DEAŞ yanlısı olduğunu belirten Nehammer, “DEAŞ’a katılmak amacıyla Suriye’ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklanmış. 25 Nisan 2019’da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış. Geçen aralıkta şartlı olarak serbest bırakılmış” bilgisini verdi. Nehammer teröristin üzerinde uzun namlulu silahın yanısıra bir tabanca ve bir de pala bulunduğunu söyledi. Operasyonlarda 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Nehammer, ikinci bir saldırganın ise olmadığını söyledi.

Viyana'da teröristle burun buruna gelen Mikail Özen yaşadıklarını anlattı
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Viyana'da teröristle burun buruna gelen Mikail Özen yaşadıklarını anlattı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin öldüğü terör saldırısına tanık olan Mikail Özen, yaşadıklarını anlattı. Özen, arabalarını park eder etmez silah seslerini duyduklarını belirterek, seslere doğru yönelen arkadaşı Gültekin'in teröristin yaraladığı bir kadını fark ederek bu kişiyi güvenli bir yere taşıdığını anlattı. Özen, arkadaşının teröristle karşı karşıya geldiğini, saldırgandan kurtulur kurtulmaz, yakındaki polis karakoluna giderek gelişmeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

  • Saldırıda bir Türk de hafif yaralandı. Kahraman Türk gençleri Recep Tayyip Gültekin ile Mikail Özen, saldırı sırasında 2 kadın ve bir polise yardım ederken teröristin hedefi oldu. Mikail Özen, “Arkadaşım Recep Tayyip Gültekin ile Birinci Viyana’ya doğru geldik. Arabamızı park ederken silah sesleri yükseldi. Recep arabadan inip olay yerine koştu. Bir kadının yaralandığını görünce onu alıp mekanın içine bıraktı. Sonra kendisi teröristle karşı karşıya geldi” dedi. Yaralı kadının hayatını kurtaran Gültekin ise, “Teröristle göz göze geldik. Pompalı tüfeğiyle ateş etti. Takla atıp zig zag koşarak kaçtım. Baldırıma bir saçma isabet etti. Polise gidip bilgi verdik. Sonra yaşlı bir kadın gördük. Şoktaydı. Kendisini tramvaya bıraktık.Vurulmuş bir polise rastladık, kan kaybediyordu. Onu da ambulansa yetiştirdik. Allah’a şükür iyiyiz. Ne mutlu bize yardım edebildik. İçimde hiç korku yoktu. Bugün olsa yine aynı şeyi yapardım” şeklinde konuştu.

İki kahraman Türk gencinin de MMA dövüşçüsü oldukları öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Recep Tayyip Gültekin taburcu oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen -canını hiçe sayarak- diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında, "Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaradılanları Yaradan’dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim" ifadelerini kullandı.
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