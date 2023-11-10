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Dünya

Avusturya'da restorandaki İslamofobik tabelaya tepki

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletindeki turistik Bad Ischl kasabasında, bir restoranın girişinde bulunan İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı tabela, tepkilere neden oldu.

09:11 - 10/11/2023 Cuma
AA
Foto: iStock

Foto: iStock

Restoranın girişindeki "İstatistiklere göre, domuz eti yiyen insanların kendileri ve diğer insanları havaya uçurma (intihar saldırısı) eğilimi daha az oluyor" ifadelerinin yazılı olduğu tabela, müşterilerin tepkisine yol açtı.


Restoranın bir müşterisinin, sosyal medyada tabelayı paylaşmasının ardından çeşitli kesimlerden tepkiler geldi.


''İstatistiklere göre, domuz eti yiyen insanların kendileri ve diğer insanları havaya uçurma (intihar saldırısı) eğilimi daha az oluyor.''

Tepkilerin artmasının ardından işletmenin sahibi Marcus Hofbauer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeyi internette gördüğünü ve espri yapmak amacıyla restoranın girişindeki tabelaya yazdığını belirtti.


Hofbauer, "Maalesef din düşmanlığı olarak görülebileceğini sonradan fark ettim. Bu vesileyle kamuoyundan özür diliyorum" ifadesini kullandı.


Kendisi ve restoranın herkese eşit mesafede olduğunu ve İslamofobik bir yaklaşım içinde olmadığını kaydeden Hofbauer, yazıyı kaldırdıklarını açıkladı.

#Avusturya
#İslamofobik
#Bad Ischl
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