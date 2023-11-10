Avusturya'da restorandaki İslamofobik tabelaya tepki

Londra merkezli Sivil Toplum Kuruluşu CAGE'nin araştırmacısı Rayan Freschi, Fransa'da devlet okullarında abaya (uzun elbise) giyilmesinin yasaklanmasına ilişkin, "Bu çok İslamofobik bir karar çünkü sadece Müslümanları hedef alıyor. Eğer beyaz bir kadınsanız ve kendinizi Müslüman olarak tanımlamıyorsanız, okula uzun elbiseyle gittiğinizde herhangi sorunla karşılaşmazsınız." dedi. Freschi Fransa'nın yaklaşımının daha çok asimilasyona dayandığını belirtti.