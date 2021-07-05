Dünya Avusturyadan Sezgin Baran Korkmaz kararı
AVRUPA

Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz kararı

Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın 14 gün tutukluluğuna karar verilmişti. Wels Mahkemesi, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan Korkmaz'ın tutuklu kalmaya devam etmesine hükmetti.

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Avusturyadan Sezgin Baran Korkmaz kararı
Sezgin Baran Korkmaz

Türkiye ve ABD'nin kara para aklama soruşturması nedeniyle iadesini istediği, Sezgin Baran Korkmaz, bugün bir kez daha Avusturya'da hakim karşısına çıktı.

Wels Mahkemesi, Korkmaz'ın tutuklu kalmaya devam etmesine hükmetti. Avusturya'da gözaltına alınmasının ardından Korkmaz'ın 14 gün tutukluluğuna hükmedilmişti.

Türkiye iadesi için dosya gönderdi

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya, geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanlığı tarafından Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

ABD'de hakkında suçlamalar bulunuyor

ABD Adalet Bakanlığı da, Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep etmişti. ABD, Korkmaz hakkında 1 "kara para aklama", 10 "para transferi dolandırıcılığı", 1 de "resmi sürecin işleyişini engelleme" suçlaması olduğunu duyurmuştu.

SBK hakkındaki suçlama ne?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

Türkiye Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
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Türkiye Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

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