Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz kararı

Türkiye ve ABD'nin kara para aklama soruşturması nedeniyle iadesini istediği, Sezgin Baran Korkmaz, bugün bir kez daha Avusturya'da hakim karşısına çıktı.
Wels Mahkemesi, Korkmaz'ın tutuklu kalmaya devam etmesine hükmetti. Avusturya'da gözaltına alınmasının ardından Korkmaz'ın 14 gün tutukluluğuna hükmedilmişti.
Türkiye iadesi için dosya gönderdi
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya, geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanlığı tarafından Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderilmişti.
ABD'de hakkında suçlamalar bulunuyor
ABD Adalet Bakanlığı da, Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep etmişti. ABD, Korkmaz hakkında 1 "kara para aklama", 10 "para transferi dolandırıcılığı", 1 de "resmi sürecin işleyişini engelleme" suçlaması olduğunu duyurmuştu.
SBK hakkındaki suçlama ne?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.