Avusturya’ya İslamofobi uyarısı

İGGÖ’NÜN 40. YILI

Avusturya’da Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaati’nin (İGGÖ) kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü, Viyana’da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya’nın yanı sıra çeşitli dini cemaatlerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BİRLİKTE GÜÇLÜ TOPLUM

Programda konuşan Van der Bellen, dini cemaatlerin toplumu oluşturan bileşenlerden olmasının yanısıra ülkedeki çeşitliliğin önemli aktörleri olduğunun altını çizerek, “Birlikte güçlü bir toplum olabiliriz” ifadelerini kullandı. Van Der Bellen, azınlıkların tecrübelerinin dünyanın birçok yerinde ne yazık ki ötekileştirme, ayrımcılık ve değersizleştirme gibi olumsuz deneyimlerden oluştuğunu belirtti.

BENZER TECRÜBELER

Müslümanların da Avusturya’da benzer acı tecrübelere sahip olduklarına dikkati çeken Van Der Bellen, “İslam Yasası’nın kabulünden 107 yıl sonra İslam ve Müslümanlar, Avusturya’da ebedi yabancılar olarak görülmemelidir” dedi. Viyana Belediye Başkanı Michale Ludwig de, “Toplumumuzda ırkçılık, antisemitizm ve İslam düşmanlığı gibi akımları açık bir şekilde reddediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Sebastian Kurz

Irkçı ve göçmen karşıtı tavrıyla bilinen Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz, ülkedeki genel seçimler öncesi başörtüsü yasağı vaadinde bulunmuştu.