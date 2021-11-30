Ayrılıkçı Sırp lider Dodik şimdi de ​Çin ve Rusya’ya sığındı ​

Bosna Hersek’te Sırp Entitesi’nin ayrılıkçı lideri Milorad Dodik, Batı’nın yaptırımlarının kendisini durduramayacağını, Rusya ve Çin’in de sözde davasını desteklediğini iddia etti.

İngiliz The Guardian’a demeç veren Dodik, Avrupa Birliği’nin (AB) kendilerine yönelik yaptırım tehdidine karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye işaret etti. Irkçı lider, “Putin’le görüştüğümde bir talebim olmamasına rağmen sadece ‘Ne konuda yardımcı olabilirim?’ diyor. Putin tarafından asla aldatılmadım” ifadelerini kullandı.

Çin’in de kendilerine yardım etmeye hazır olduğunu belirten Dodik, “Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de ‘Yardım edebileceğim bir şey varsa oradayım’ diyor” sözlerini sarf etti. Bosna-Hersek’te Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgenin ayrılığını savunan Dodik, ülkenin askeri, yüksek yargı ve vergi yönetiminden çekileceklerini iddia etmişti. Dodik’in bu çıkışı, Dayton Anlaşması’nı riske atacağı gerekçesiyle AB tarafından sert bir dille eleştirilmiş ve Birlik içinde yaptırım ihtimalleri üzerinde görüşüldüğü açıklanmıştı.

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