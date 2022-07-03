Dünya Az parayla müthiş iş çıkarıldı
ORTADOĞU

Az parayla müthiş iş çıkarıldı

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye’nin son yıllarda dikkat çeken savunma sanayisine dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde, Ankara’nın 20 milyar gibi düşük bir bütçeyle müthiş bir iş çıkardığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
​Az parayla müthiş iş çıkarıldı
Arşiv.

Analizde, Ankara’nın 20 milyar gibi düşük bir bütçeyle müthiş bir iş çıkardığı belirtildi. Yazıda, halihazırda 700’den fazla savunma sanayii projesinin yürütüldüğünün altı çizilirken, söz konusu projelerin NATO’nun en büyük ikinci askeri gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ayakta tutmanın yanısıra ülkeye önemli miktarda ihracat girdisi sağladığı da kaydedildi.

BAŞARILARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Yazıda, Türk savunma sanayii tarafından üretilen yenilikçi silah sistemlerinin Azerbaycan’a İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nı kazandırdığı bilgisi paylaşılırken, bununla birlikte Suriye, Libya ve son olarak Ukrayna’da kayda değer başarılar kazandığı ifade edildi. Bayraktar TB2, Anka, Aksungur, Akıncı gibi silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) ayrıca değinilen analizde, yeni SİHA teknolojisinin gelecekteki olası savaşlara dair orijinal bir bakış açısı sağladığının altı çizildi.

Turizmin menüsü yok
DÜNYA
Turizmin menüsü yok
Tedbirler üst düzeye çıkarıldı

Tedbirler üst düzeye çıkarıldı

​Jandarma bölgede göz açtırmıyor.
Zam oranları belli oluyor

Zam oranları belli oluyor

​Milyonlarca kişi merakla bekliyor.
Randevu isteyen Rum lidere Erdoğandan cevap: KKTCye gel

​'İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor.'

Bakanlık duyurdu: ​Otomobillere yönelik yeni dönem başlıyor.

​Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Kuyudan su çekiyoruz.

​Karadan denizdeki hedefi vurdu.

​Türkiye'den kritik doğal gaz hamlesi.

​Bakan Kurum'dan muhalefete tepki.

​'Milli ekonomiye 348 milyon lira katkı sağlayacak.'

İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.