​Az parayla müthiş iş çıkarıldı

Analizde, Ankara’nın 20 milyar gibi düşük bir bütçeyle müthiş bir iş çıkardığı belirtildi. Yazıda, halihazırda 700’den fazla savunma sanayii projesinin yürütüldüğünün altı çizilirken, söz konusu projelerin NATO’nun en büyük ikinci askeri gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ayakta tutmanın yanısıra ülkeye önemli miktarda ihracat girdisi sağladığı da kaydedildi.

BAŞARILARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Yazıda, Türk savunma sanayii tarafından üretilen yenilikçi silah sistemlerinin Azerbaycan’a İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nı kazandırdığı bilgisi paylaşılırken, bununla birlikte Suriye, Libya ve son olarak Ukrayna’da kayda değer başarılar kazandığı ifade edildi. Bayraktar TB2, Anka, Aksungur, Akıncı gibi silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) ayrıca değinilen analizde, yeni SİHA teknolojisinin gelecekteki olası savaşlara dair orijinal bir bakış açısı sağladığının altı çizildi.

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