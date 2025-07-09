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Azerbaycan ile BAE 'kapsamlı ekonomik ortaklık' anlaşması imzaladı

Azerbaycan ile BAE 'kapsamlı ekonomik ortaklık' anlaşması imzaladı

18:419/07/2025, Çarşamba
AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Abu Dabi'de görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Abu Dabi'de görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi. İki lider, 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması' imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Al Nahyan görüşmesinde, Azerbaycan ile BAE arasındaki dostluk ve kardeşliğe dayanan ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğu, siyasi ilişkilerin yüksek seviyeye ulaştığı ve ekonomik-ticari işbirliğinin istikrarlı şekilde geliştiği vurgulandı.

Enerji yatırımları gelecekte de sürecek

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı, özellikle enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında yürütülen başarılı işbirliğinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Bu çerçevede gelecekteki ortak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile BAE'nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) arasındaki işbirliği ile "Masdar" şirketiyle yürütülen yenilenebilir enerji projelerinden memnuniyetle bahsedildi.

Taraflar, kısa süre önce Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'nin önemine de değindi, BAE'nin zirveye üst düzeyde katılım sağlamasının takdirle karşılandığı belirtildi.

Görüşmenin sonunda, Aliyev ve Al Nahyan'ın katılımıyla "Azerbaycan Hükümeti ile BAE Hükümeti Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.


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