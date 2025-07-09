Azerbaycan ile BAE 'kapsamlı ekonomik ortaklık' anlaşması imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Al Nahyan görüşmesinde, Azerbaycan ile BAE arasındaki dostluk ve kardeşliğe dayanan ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğu, siyasi ilişkilerin yüksek seviyeye ulaştığı ve ekonomik-ticari işbirliğinin istikrarlı şekilde geliştiği vurgulandı.