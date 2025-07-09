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Abu Dabi'de kritik zirve: Aliyev ve Paşinyan yarın bir araya gelecek

Abu Dabi'de kritik zirve: Aliyev ve Paşinyan yarın bir araya gelecek

11:469/07/2025, الأربعاء
G: 9/07/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Aliyev ve Paşinyan barış görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek
Aliyev ve Paşinyan barış görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yarın Abu Dabi'de barış görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de görüşeceği bildirildi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında yarın Abu Dabi'de bir araya geleceği belirtildi.


2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.


Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.


Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelerek sohbet etmişti.



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