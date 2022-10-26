Putin Aliyev ve Paşinyan Soçi’de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le Soçi’de bir araya geleceğini açıkladı.

Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Putin ve Aliyev ile 31 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentinde üçlü görüşme yapacaklarını bildirdi.

Azerbaycan’la yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamayı ümit ettiğini dile getiren Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi sürecinin de anlaşma imzalanana kadar sonuçlanması için çalıştıklarını kaydetti.

DÜNYA Putin Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini Rusya'ya davet etti