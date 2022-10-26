Dünya Putin Aliyev ve Paşinyan Soçide bir araya gelecek
ASYA

Putin Aliyev ve Paşinyan Soçi’de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le Soçi’de bir araya geleceğini açıkladı. Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Putin ve Aliyev ile 31 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentinde üçlü görüşme yapacaklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Putin Aliyev ve Paşinyan Soçi’de bir araya gelecek
Arşiv

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le Soçi’de bir araya geleceğini açıkladı.

Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Putin ve Aliyev ile 31 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentinde üçlü görüşme yapacaklarını bildirdi.

Azerbaycan’la yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamayı ümit ettiğini dile getiren Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi sürecinin de anlaşma imzalanana kadar sonuçlanması için çalıştıklarını kaydetti.

Putin Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini Rusya'ya davet etti
DÜNYA
Putin Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini Rusya'ya davet etti

Putin ve Aliyev iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü
DÜNYA
Putin ve Aliyev iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü

Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

​Trafikte yeni dönem başlıyor.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

​Skutere biri bebek üç kişi bindiler.
Muharrem İnceden TTB Başkanı Fincancıya tepki: Terbiyesize bak

​Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

Şehit madencinin yeni doğan bebeğine babasının adı verildi.

Ölü sayısı hızla artıyor: Kayıplar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.