Dünya Aliyev, Macron ve Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi
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Aliyev, Macron ve Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmenin yapıcı geçtiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
​Aliyev,​ Macron ve Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi
​Aliyev,​ Macron ve Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Doğu Ortaklığı kapsamında Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ile bir araya geldi. Zirveye katılmak üzere Brüksel’e gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un girişimiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, Macron ve Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi
Aliyev, Macron ve Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi

Aliyev ve Paşinyan, Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in girişimiyle 14 Aralık’ta bir araya gelmişti. Aliyev, Paşinyan ve Michel arasında gerçekleştirilen toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiği ve bir dizi önemli konunun tartışıldığı belirtilmişti.

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