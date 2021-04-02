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AVRUPA

​Azerbaycan’a kimlikle seyahat

Azerbaycan’a kimlikle seyahat

Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020’de imzalanan kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, dün yürürlüğe girdi. İki ülke vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Azerbaycan’a kimlikle seyahat
Gece yarısı iki ülke arasındaki kimlik kartıyla başlayan geçişlerde pandemi tedbirleri uygulandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020’de imzalanan kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, dün yürürlüğe girdi. İki ülke vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

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  • İki ülke arasında kimlikle seyahat dönemini başlatan uygulamanın yürürlüğe girmesi vesilesiyle Twitter hesabından “TekMilletİkiDevlet” etiketiyle bir mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünden itibaren Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

90 GÜN KALINABİLECEK

Gece yarısı iki ülke arasındaki kimlik kartıyla başlayan geçişlerde pandemi tedbirleri uygulandı. Yürürlüğe giren uygulama uyarınca, iki ülke vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebiliyor. Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye’ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye’den çıkışlarında, iki dilli “Giriş-Çıkış Formu” üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek.

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  • Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olurken, üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan’a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olmaya devam edecek.

GECE YARISI BAŞLADI

İki ülke arasında kimlikle seyahat dönemini başlatan uygulamanın yürürlüğe girmesi vesilesiyle Iğdır’daki Dilucu Sınır Kapısı ile İstanbul Havalimanı’ndan gece yarısı geçişler başladı.

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