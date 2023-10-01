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Dünya

Azerbaycan'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

Seren Som
16:57 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

Bakanlığın X hesabından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önündeki terör saldırısına ilişkin açıklama paylaşıldı.

Açıklamada,
"Kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre maruz kalan bir ülke olarak Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, terörün her türlü biçim ve tezahürüne karşı mücadeleyi her zaman destekliyoruz"
ifadeleri yer aldı.



#Azerbaycan
#Ankara
#Terör Saldırısı
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