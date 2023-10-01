Azerbaycan'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

"Kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre maruz kalan bir ülke olarak Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, terörün her türlü biçim ve tezahürüne karşı mücadeleyi her zaman destekliyoruz"