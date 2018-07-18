Azez’de 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Azez Koordinatör Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde, Halep iline bağlı Azez ilçesinde, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ve Azez Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin aldığı istihbarat doğrultusunda dün bir uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Açıklamada, operasyon sırasında Menbiç istikametinden gelip Azez bölgesinden Türkiye’ye geçecek olan uyuşturucu maddeyi taşıyan bir araç Azez bölgesi kontrol noktasında durdurularak, araç içinde yapılan aramalar sonucu araçta gizlenmiş bir halde 6 adet siyah poşet bulunduğu bildirildi.

Araçta, sarımsak ve sarımsak suyu ile kamufle edilen poşetlerde 120 paket içerisinde toplam 2 milyon adet ’Captagon’ uyuşturucu hap bulundu.

Araçta ayrıca, 1 adet uzun namlulu AK-47 tüfek, 2 adet tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, 3 adet el bombası, 2 adet cep telefonu ile örgütsel kimlik ve doküman olduğu belirtildi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı, ele geçen malzemeler ise muhafaza altına alındı.