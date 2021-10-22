Dünya Azezde Çok Eşlilik Derneğine onay çıktı
ORTADOĞU

Azez’de ‘Çok Eşlilik Derneği’ne onay çıktı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez kentinde, iç savaş nedeniyle eşini kaybetmiş kadın nüfusun artması gerekçe gösterilerek erkeklerin birden fazla kadınla evliliğine yerel meclisten onay çıktı. Çok eşliliği özendirmek için 'Çok Eşlilik Derneği' kuruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Azez’de ‘Çok Eşlilik Derneği’ne onay çıktı
Çok Eşlilik Derneği Başkanı Ahlam El Suud.

Suriye'nin Azez kentinde çok eşliliği özendirmek için “Çok Eşlilik Derneği” kuruldu. Başkanlığını Ahlam El Suud'un üstlendiği dernek resmi açılışını yaptı. Dernek binasına, “bir erkek ile dört kadının sembolize edildiği” dernek logosu asıldı.

  • Azez’deki Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Ahlaki Rehberlik Departmanı Müdürü Hassan El Daghim, Twitter’da yaptığı açıklamada, derneğin açılışını duyurdu ve erkeklere “dullarla evlilik yapmaları” yönünde çağrıda bulundu.

DERNEĞİN BAŞINDA BİR KADIN VAR

Dernek Başkanı Ahlam El Suud, kadın haklarını savunduklarını, toplumun temel hücresi olan aileyi koruma faaliyeti yürüteceklerini söyledi. Kuruluş amaçlarını Suriye TV’ye değerlendiren El Suud, “Çok Eşlilik Derneği, toplumumuzun özgün değerlerini ve ilkelerini pekiştiriyor ve yıkıcı yabancı gelenek ve görenekleri çürütüyor. Erdemleri yaymaya ve ahlaksızlığı gömmeye çağırıyor” dedi. El Suud, kadınların onurunu koruyarak güçlenmelerini sağlayıp aile kurma haklarını elde etmeyi amaçlayacaklarını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK Azez ve Tel Abyad'da sivillere saldırdı: 4 ölü, 22 yaralı
DÜNYA
Terör örgütü YPG/PKK Azez ve Tel Abyad'da sivillere saldırdı: 4 ölü, 22 yaralı

Halep’i hatırladıkça biz oluruz
HAYAT
Halep’i hatırladıkça biz oluruz

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
OYNAT 00:44
Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
Suriye'nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu çevredeki araç ve binaların hasar gördüğü öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Dünyada rakibi yok

Dünyada rakibi yok

Sakarya'da yetiştiriliyor: Ülkenin yüzde 65'lik ihtiyacını karşılıyor.
Rusyadan Samsunga ambargo

Rusya'dan Samsung'a ambargo

​Ülkede toplamda 61 telefon modeli yasaklandı.
Türkiye - Afrika İş Forumu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

​Genç erişkin çağda daha sık görülüyor.

PKK yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.