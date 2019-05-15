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Dünya Azezde patlama 4 yaralı
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Azez'de patlama: 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Azez ilçesine bağlı Sicco köyünde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı. ÖSO unsurları da Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus'ta motosiklete yerleştirilen bombayı güvenli şekilde imha etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Azez ilçesinin Sicco köyünde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin Türkiye sınırındaki Sicco köyünde bir motosiklete yerleştirilen bomba patlatıldı.

Köyün en işlek caddesine park edilen motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenli güçleri saldırıyı, terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Cerablus'ta benzer bir saldırı önlendi

Azez'deki saldırıya eş zamanlı olarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları benzer bir saldırıyı önledi.

Cerablus'un güney kırsalındaki Mahsenli bölgesinde motorsiklete yerleştirilen bomba, ÖSO mensuplarının dikkati sonucu fark edilerek güvenli şekilde imha edildi.

Cerablus ilçe merkezinde, 9 Mart'ta bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Azez ilçesinde de 8 Nisan'da ÖSO'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.

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