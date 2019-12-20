Azil sürecinde top Senato’da

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda Başkan Donald Trump’ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası, Demokrat Parti üyelerinin oylarıyla geçti. ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump’a yönelik “görevini kötüye kullanmak” ve “Kongrenin işleyişini engellemek” suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. Demokratlar oylamada fire verirken, Cumhuriyetçiler tam kadro Trump lehine oy kullandı. “Görevini kötüye kullanmak” maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin “hayır” oyuna karşılık, 230 vekilin “evet” oyu ile onaylandı. Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump’ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato’ya gönderilecek. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton’ın ardından azledilmek üzere Senato’da yargılanan üçüncü başkan olacak. Sonuç, ABD siyasetindeki, partizanlaşma ve derin kutuplaşmayı da ortaya koydu.

Trump, karar sonrası Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Benim değil sizin peşinizdeler. Ben sadece yollarında duruyorum.”

SENATÖRLERDEN BAŞKAN’A TAM DESTEK

Cumhuriyetçi Partili senatörler de azil onayı sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Trump’a tam destek vererek oylarının rengini belli ettiler. Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen senatörlerinden Mitch McConnell, Ted Cruz, Rand Paul, Rick Scott gibi isimler, azil onayı veren Demokratları eleştirdi ve kararı utanç olarak değerlendiren açıklamalar yaptı. Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato’nun ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor. Trump’ın azli için davanın senatörlerin 3’te 2’sinin (67) desteği gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor. Oylama sonucu Trump’ın azli uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

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“HODRİ MEYDAN” DEDİ

Azil maddelerine ilişkin oylama Başkan Trump’ın Michigan’daki mitingi ile aynı saatlere denk geldi. Trump oylamanın ardından konuşması kapsamında adeta “hodri meydan” dedi. Trump, “Ortada hiçbir suç yokken, hakkındaki azil maddeleri onaylanan ilk insanım.” ifadesini kullandı. trump, “Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum, gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi?” dedi. Senato’da yapılacak yargılama sürecine ilişkin ise Trump, “Korkmuyorum.” açıklamasını yaptı. Beyaz Saray da, “Bugün, milletimiz tarihine Temsilciler Meclisi en utanç verici siyasi bölümlerinden birisi olarak geçmiştir.” açıklamasında bulundu.

PELOSİ ŞAŞIRTTI

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, azil maddelerini hemen Senato’ya göndermeyeceklerini açıklaması ise soru işaretlerine neden oldu. Pelosi, gazetecilerin prosedürler gereği azil davası taslağının Senato’ya hemen mi gönderileceğine dair bir sorusu üzerine, “Böyle bir niyetimiz vardı ancak, bunun kararını grup olarak vereceğiz. Önce Senato’da neler olduğunu bir göreceğiz” diye konuştu. ABD medyasında Pelosi’nin, Senato’daki Cumhuriyetçi çoğunluğun Trump lehine olan tutumlarını görmek amacıyla karar taslağını gönderme konusunda acele etmeyeceğini yorumladı.

Trump'a destek arttı

ABD Başkanı Donald Trump’a kamuoyu desteği, hakkında azil soruşturması başlatılmasının ardından yüzde 6 artış gösterdi. Küresel araştırma şirketi Gallup’un son anketine göre, Trump’a olan destek azil sürecinin başlaması ile arttı. Cumhuriyetçiler arasında Trump’a olan destek yüzde 89’u buluyor. Amerikan halkı, Trump’ın azledilmesi konusunda da görüş ayrılığı yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 51’i Trump’ın azledilmesine karşı çıkarken, yüzde 46’ı ise azledilmesi gerektiğini düşünüyor.