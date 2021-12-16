​BAE ABD’den F-35 almaktan vazgeçti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ile yapılan F-35 ve diğer bazı silah anlaşmalarıyla ilgili görüşmeleri askıya aldığını açıkladı. Kararı duyuran ABD’deki BAE Büyükelçiliği, “Abu Dabi, stratejik gereklilikleri, maliyet ve faydaları yeniden gözden geçirmek amacıyla görüşmeleri askıya alacağı konusunda Washington’ı bilgilendirdi” açıklaması yaptı.

Joe Biden yönetiminin, Çin’le arasına mesafe koyması ve Çinli teknoloji şirketi Huawei’i telekomünikasyon ağından çıkarması için bir süredir BAE’ye baskı uyguladığını belirten Bloomberg, Washington’ın satış için sunduğu ağır koşullar nedeniyle Abu Dabi’nin teklifi geri çektiğini öne sürdü. BAE, yakın zamanda Fransa’dan 80 Rafale savaş uçağı almıştı.

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F35

ANLAŞMA ASKIDA

ABD’nin şart koştuğu ağır güvenlik koşullarını gerekçe gösteren BAE, F-35 savaş uçakları, MQ-9 Reaper silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve gelişmiş mühimmatın da bulunduğu 23 milyar doları aşkın silah alım anlaşmasından çekildiğini bildirdi.

Körfez ülkesinden yapılan açıklamada, teknolojik ilerlemenin, gelişen bölgesel dinamiklerin ve yeni önceliklerin, yeniden gözden geçirme kararına yol açtığı ifade edildi. ABD Savunma Bakanlığı ise “güvenlik kaygıları konusunda taviz verilmeyeceğini ve silah satışıyla ilgili koşulların müzakereye açık olmadığını” söyledi.

ŞARTLAR ZORLADI

Abu Dabi, 2015’ten beri ABD’den F-35 ve SİHA alımı için talepte bulunuyordu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında BAE’ye F-35 ve Reaper SİHA’larının satışına izin vermiş, ABD Kongresi ise bu satış konusunda protokollerin sıkılaştırılmasını ve güvenlik koşullarının artırılmasını talep etmişti.

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Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Washington’ın, BAE ve Çin arasındaki üst düzey ilişkiler dolayısıyla satılacak sistemlerle alakalı ağır kullanım koşulları getirdiğini, Abu Dabi’nin de bu sebeple anlaşmadan çekildiğini belirtti.

Fransa’dan Rafale aldı

Ayrıca BAE, çok sayıda savaş uçağı ve helikopteri alımı için Fransa’yla anlaşmaya varmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki hafta önce Körfez turu kapsamında BAE’ye gitmiş, resmî temasları esnasında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’le 16 milyar euro değerinde 80 Rafale savaş uçağı ve 12 Caracal askeri helikopterinin satışı için anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

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