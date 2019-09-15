Dünya BAE güçleri Libyada Çin yapımı İHAlarla saldırdı
ORTADOĞU

BAE güçleri Libya'da Çin yapımı İHA'larla saldırdı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Sirte'deki güçlerine Silahlı İnsansız Hava Aracı ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu aktarılan açıklamada, ölenlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

UMH'ye bağlı Sirte'yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücünden yapılan yazılı açıklamada, yabancı güçlerin, kentteki terör örgütü DEAŞ'la mücadeleden sorumlu birliklere cuma günü SİHA'lar kullanılarak saldırı düzenlediği ifade edildi.

BAE'nin saldırıları DEAŞ'a alan açıyor

Saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu aktarılan açıklamada, ölenlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Şehre sızmaya çalışan DEAŞ militanlarının başarısızlığa uğratılmasının ardından söz konusu saldırının gerçekleştiği belirtilen açıklamada, tehlikenin halen geçmediği, saldırıyı düzenleyen güçlerin terörün şehre dönüşünü desteklediği kaydedildi.

  • Açıklamada ayrıca, Libyalılara ve dünyaya, bu korkak terör saldırısını kınama, saldırıyı düzenleyenler ile Libyalı işbirlikçilerine hesap sorulması çağrısında bulunuldu.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2015 yılı başında Libya'nın Sirte kentinde kontrolü sağlaması üzerine, ABD ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ortak operasyonlar düzenlemiş ve Aralık 2016'da kentin terör örgütünden kurtarıldığı duyurulmuştu. Kentten kaçan DEAŞ unsurları ise çöllere doğru çekilmişti.

Sirte'de savaşı kaybeden ve Bingazi, Derne, Nevfeliyye ve Subrate'den kovulan DEAŞ, son zamanlarda ülkenin orta kesiminde güvenlik güçlerini ve başkent Trablus'taki Ulusal Petrol Şirketi ile Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırılarıyla yeniden kendini göstermeye çalışıyor.

Hafter güçlerinden Mitiga Havalimanı'na saldırı

Öte yandan, UMH güçleri, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na grad füzesi ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

UMH'nin başlattığı 'Burkan el-Gadab' operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin Mitiga Havalimanı'na grad füzesi ile saldırdığı belirtildi.

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Açıklamada, "Hafter güçleri ülkenin altyapısını ve havalimanını hedef alan bu saldırıyla suçlarına bir yenisini daha eklemiştir." ifadelerine yer verildi.

UMH ayrıca Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Er-Ramle bölgesinden düzenlediği saldırıyı püskürttüklerini duyurarak, Hafter güçlerinden 2 kişiyi yakaladıklarını aktardı.

Hafter güçleri havalimanlarını hedef alıyor

Mitiga Havalimanı, Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle 2 Eylül'den bu yana kullanılamaz halde bulunuyor. Ülkedeki sivil uçuşlar Misrata Havalimanı üzerinden yapılıyor.

  • Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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