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Dünya İşgalci İsrail 5 Filistinliyi yaraladı İsrail-BAE normalleşmesini protesto ediyorlardı
ORTADOĞU

BAE-İsrail normalleşme anlaşması: İsrail, protesto eden 5 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail 5 Filistinliyi yaraladı: İsrail-BAE normalleşmesini protesto ediyorlardı

Filistinliler Ramallah'taki bir festivalde, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme anlaşmasını protesto etmek için toplandı. İşgalci İsrail güçleri protestoculara plastik mermi ile saldırdı. Saldırı sonucu 5 Filistinli yaralandı. Çıkan olaylarda işgalci İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Haber Merkezi AA
İşgalcilerin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile saldırılarına Filistinliler taş ile karşılık verdi.
İşgalcilerin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile saldırılarına Filistinliler taş ile karşılık verdi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "ilhak" planı ve Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto etmek isteyenlere saldırısında 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

  • Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah'ın Tarmusa beldesinde düzenlenen bir festivalde, "ilhak" planı ve normalleşme anlaşması protesto edildi.

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Filistinliler plastik mermi ve gaza taş ile karşılık verdi

  • Belde çevresine gelen işgalci İsrail güçleri, bazı Filistinlilerin festivale katılmasını engellemeye çalıştı. Çıkan olaylarda işgalci İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

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Birçok kişi gazdan etkilendi

İsrail güçleri 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaralarken, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


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