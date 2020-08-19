BAE-İsrail normalleşme anlaşması: İsrail, protesto eden 5 Filistinliyi yaraladı
İşgalci İsrail 5 Filistinliyi yaraladı: İsrail-BAE normalleşmesini protesto ediyorlardı
Filistinliler Ramallah'taki bir festivalde, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme anlaşmasını protesto etmek için toplandı. İşgalci İsrail güçleri protestoculara plastik mermi ile saldırdı. Saldırı sonucu 5 Filistinli yaralandı. Çıkan olaylarda işgalci İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "ilhak" planı ve Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto etmek isteyenlere saldırısında 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah'ın Tarmusa beldesinde düzenlenen bir festivalde, "ilhak" planı ve normalleşme anlaşması protesto edildi.
Filistinliler plastik mermi ve gaza taş ile karşılık verdi
Belde çevresine gelen işgalci İsrail güçleri, bazı Filistinlilerin festivale katılmasını engellemeye çalıştı. Çıkan olaylarda işgalci İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.
Birçok kişi gazdan etkilendi
İsrail güçleri 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaralarken, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.