​BAE Suud’u gözetliyor​

YASİR ERKUŞ

Lübnan gazetesi El-Ahbar, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in (MbZ), birçok ünlü kişi, gazeteci ve siyasetçiyi etkileyen “Pegasus” casus yazılım skandalı kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MbS) dinlenmesini emrettiğini öne sürdü. Gazete yazarlarından İbrahim el-Emin’in imzasıyla yayımlanan makalede, MbZ’nin, kendisine rakip veya muhalif gördüğü kişileri ve hatta müttefiklerini dahi dinlettiği ifade edildi. Makalede Zayed’in, dinleme ekiplerine, kendisini MbS’nin özel dünyasına götüren tüm telefonları ve bilgisayarları hacklemelerini emrettiği bilgisine yer verildi. Bununla birlikte Selman’a yakın kişilerin telefonlarının ve bilgisayarlarının da hacklendiği, onlar aracılığıyla Selman’ın talepleri, önerileri ve planlarına ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

REKLAM