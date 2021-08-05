Dünya BAE Suudu gözetliyor
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BAE Suud’u gözetliyor

Lübnan gazetesi El-Ahbar, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in (MbZ), birçok ünlü kişi, gazeteci ve siyasetçiyi etkileyen “Pegasus” casus yazılım skandalı kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MbS) dinlenmesini emrettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​BAE Suud’u gözetliyor​
Muhammed bin Selman - Muhammed bin Zayed

YASİR ERKUŞ

Lübnan gazetesi El-Ahbar, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in (MbZ), birçok ünlü kişi, gazeteci ve siyasetçiyi etkileyen “Pegasus” casus yazılım skandalı kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MbS) dinlenmesini emrettiğini öne sürdü. Gazete yazarlarından İbrahim el-Emin’in imzasıyla yayımlanan makalede, MbZ’nin, kendisine rakip veya muhalif gördüğü kişileri ve hatta müttefiklerini dahi dinlettiği ifade edildi. Makalede Zayed’in, dinleme ekiplerine, kendisini MbS’nin özel dünyasına götüren tüm telefonları ve bilgisayarları hacklemelerini emrettiği bilgisine yer verildi. Bununla birlikte Selman’a yakın kişilerin telefonlarının ve bilgisayarlarının da hacklendiği, onlar aracılığıyla Selman’ın talepleri, önerileri ve planlarına ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

  • Dinlenenler arasında MbS’nin finansal yatırımlar başdanışmanı Yasir el-Rumayyan’ın da olduğu açıklanan yazıda, böylece Suud Veliaht Prensi’nin bu alanda neler planladığı ve yaptığı hakkında Zayed’e bol miktarda bilgi sağlandığı ifade edildi. El-Ahbar yazarı İbrahim el-Emin, Selman ile El-Rumayyan arasındaki WhatsApp konuşmaları ve ikili arasında yapılan birçok arama kaydı ile çeşitli idari ve mali dosyayı içeren “Emirates-Leaks” güvenlik dosyalarını gördüğünü de belirtti. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin ses ve görüntü kayıtlarıyla birçok Suudi yetkiliyi tehdit ettiği iddiaları da bir süredir gündemde.
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