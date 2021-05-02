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Dünya Bağdatta ABD üssüne roketli saldırı
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Bağdat'ta ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi İHA
Bağdatta ABD üssüne roketli saldırı
Arşiv

Irak’ta ABD güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemi devreye girdi

Katyuşa roketlerinin havalimanı içinde yer alan koalisyon güçlerine ait üssü hedef aldığını belirten yetkililer, saldırı sonucu havalimanında bulunan C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiğini aktardı.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

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