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Dünya Bağdattaki Taci Üssü Irak ordusuna teslim edildi
ORTADOĞU

Bağdat’taki Taci Üssü Irak ordusuna teslim edildi

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Irak’ın başkenti Bağdat’tın kuzeyinde yer alan el-Taci Askeri Üssü’nü Irak ordusuna devretti. Teslim edilen mevzide ABD, Avustralya ve Yeni Zelandalı güçlerin Irak askerlerini eğittiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, daha önce de bazı askeri üsleri ülke güçlerine teslim etmişti.
Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, daha önce de bazı askeri üsleri ülke güçlerine teslim etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nü Irak güçlerine teslim etti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, yaptığı basın açıklamasında, "Koalisyon güçleri, Taci Askeri Üssü'ndeki 8 numaralı mevziyi Irak güçlerine teslim etti." dedi.

Irak askerlerini eğittiler

Teslim edilen mevzide ABD, Avustralya ve Yeni Zelandalı güçlerin Irak askerlerini eğittiğini ifade eden Hafaci, buranın Iraklı güçler tarafından kullanılacağını kaydetti.

Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, daha önce de bazı askeri üsleri ülke güçlerine teslim etmişti.

Son aylarda koalisyon güçlerine ait üslerini hedef alan roketli saldırılar çerçevesinde el-Taci üssü defalarca saldırıya maruz kalmıştı. Koalisyon güçleri son aylar içerisinde en az 7 üssü Irak ordusuna devretmişti.

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