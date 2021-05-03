​Bağımlı yapıp silah veriyor

İsrailli işgalciden "Burası benim evim" diyen Filistinli kadına: Ben çalmazsam başkaları çalacak

Filistin'de İsrailli işgalcilerin sivillere ait evleri gasp etmesine dair yeni bir görüntü ortaya çıktı. Bir İsrailli işgalcinin kendisine ait olmayan eve el koyduğu o anlarda Filistinli kadının 'Burası senin değil benim evim' sözlerine 'Eğer ben çalmazsam başkası çalacak' cevabını verdiği görülüyor.