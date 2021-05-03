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Dünya Bağımlı yapıp silah veriyor
ORTADOĞU

​Bağımlı yapıp silah veriyor

Suriye Rakka’da son 1 ayda 1000’e yakın genci zorla silah altına alan terör örgütü PKK/PYD, aşiretlerin tepkisiyle karşılaşınca yöntem değiştirdi. Bölgede madde kullanımını yaygınlaştıran örgüt, bağımlı yaptığı gençleri uyuşturucu karşılığında cepheye sürmeye başladı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​Bağımlı yapıp silah veriyor
Fotoğraf: Arşiv

Suriye Rakka’da son 1 ayda 1000’e yakın genci zorla silah altına alan terör örgütü PKK/PYD, aşiretlerin tepkisiyle karşılaşınca yöntem değiştirdi. Bölgede madde kullanımını yaygınlaştıran örgüt, bağımlı yaptığı gençleri uyuşturucu karşılığında cepheye sürmeye başladı. Uyuşturucuyu İran’dan temin eden örgüt, Irak üzerinden Suriye’ye sokup Rakka ve Deyrizor’da satıyor. Rakka’da özellikle captagon, esrar ve eroin satışı artık sokaklarda açıktan yapılıyor.

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PARASI BİTEN ÖRGÜTE

  • Can güvenliği nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen Rakkalı bir kaynak, şunları anlattı: “Uyuşturucu satışı özellikle PKK/PYD’nin otoritesini tanımayan, örgüte eleman vermeyen Arapların yoğun olduğu bölgede yapılıyor. Gençler arasında uyuşturucu hızla yayılıyor. Arap gençleri uyuşturucu satarak son kuruşuna kadar soyan örgüt, paraları bitince uyuşturucu karşılığında kendi saflarına katıyor. Yaşı büyük olan bağımlıların da çocuklarını PYD’ye vermeye zorluyorlar.”

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