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Dünya Bahreyn Başbakanı vefat etti
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Bahreyn Başbakanı vefat etti

Bahreyn Başbakanı vefat etti

Bahreyn resmi haber ajansı BNA’ya göre, Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife’nin ABD’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halife bin Selman Al Halife
Halife bin Selman Al Halife

Bahreyn Kraliyet Divanı, 49 yıl yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre başbakanlık yapan devlet adamı ünvanını taşıyan Halife bin Selman Al Halife’nin (85) öldüğünü duyurdu. Bahreyn resmi haber ajansı BNA’ya göre, Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife’nin ABD’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Başbakan’ın cenaze töreninin naaşı ülkeye getirildikten sonra sınırlı sayıda katılımla yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkede bir hafta yas ilan edildiği, bayrakların yarıya indirildiği ve hükümet dairelerinin yarından itibaren üç gün kapalı olacağı ifade edildi. Bahreyn Başbakanı Al Halife, 1971’den beri görevi yürütüyordu. Bahreyn’in kısa süre önce resmi ilişki kurduğu İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu, Al Halife’nin ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınladı.

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